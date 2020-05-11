普林斯顿大学伊朗研究员：美国制裁使伊朗新冠危机更加致命

伊朗国家通讯社（IRNA）：塞耶德·侯赛因·穆萨维扬（Seyed Hossein Mousaviyan）针对半岛电视台周六发表的文章继续表示道，尽管新冠病毒仍然威胁着人类，扰乱人们的生活，但一些国家，比如美国比其他任何国家遭受的苦难更多，无疑是因其政府的目光短浅和计划缺失所造成的。

他强调说，特朗普政府无视其处理新冠危机方面的不足，试图甩锅伊朗，将伊朗的新冠受害原因归为统治不当造成。

全球各国的政治领导人、外交官、国防官员、专家及许多民间组织呼吁特朗普政府取消对伊朗的制裁，以便伊朗政府能够维护数万公民的生命免遭新冠病毒的威胁。

但特朗普可以利用新冠病毒危机的机会进行"人道主义外交"，并可以通过四个步骤改变当前局势：

第一步：通过人道主义案件中银行转账制裁的取消以获得至少部分石油出口的机会，为伊朗政府因医疗设施等紧急必需品的短缺，提供资金的条件。

第二步：他可以为居住在美国的数万伊朗人提供法律便利，以便他们向在伊朗的家人提供财政和医疗援助，以抗击新冠病毒。

第三步：两国进行全面的囚犯交换，以便减轻数百个家庭在新冠在新冠危机中对亲人的担忧。

第四步：在最后一部中，特朗普在新冠病毒框架下，以"人道主义外交"形式建立伊美两国人民之间的关系，随着两国民众关系的开启，特朗普可以促进各种领域的合作，比如抗击新冠病毒领域的合作。