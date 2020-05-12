伊朗首都德黑兰，一座迷人的城市，值得一游

伊朗国家通讯社（IRNA）：一位来伊朗旅游的中国游客在其百家号网页——留住这一美的瞬间，分享了他最近去伊朗古都设拉子城旅游的经历。全文如下：

伊朗历史悠久。辉煌的文明是在这里创造的。今天，我们走进她的首都德黑兰。首都总人口约80万，是伊朗最大的城市，也是西亚地区最大的城市之一。德黑兰，不仅有许多著名的历史文化景点，而且是一座现代化的大城市。这里高楼大厦林立，充满青春活力！

推荐景点一 格列斯坦王宫

格列斯坦王宫是德黑兰较为古老的一座王宫，它是世界文化遗产！格列斯坦王宫由数座雄伟的建筑组成，中间是一个精美的花园。王宫见证了恺加王朝统治者的荣耀和奢靡。

当你来到这里，你将首先来到大会堂，这是用来举行仪式。当你来到这里，你可以体验到凯嘉王朝的壮丽精神。离开大会堂后，我们可以来到美术馆，那里陈列着洛美加时期的艺术作品。在这里我们可以欣赏到许多美丽的艺术品，感受到异域风情的文化魅力！

推荐景点二 自由纪念塔

这个倒“Y”形的建筑是为了纪念波斯帝国创立2500年而建立的纪念碑这些建筑材料是伊斯法罕制造的2500块大理石，也是波斯建国2500年的象征。它见证了当代伊朗的重大历史时刻，成为德黑兰的标志性建筑。

广场也是德黑兰重要的交通枢纽，昼夜车流不断。每天晚上，当灯塔亮起的时候，整个建筑看起来非常壮观！它已成为一座煤矿。它已成为德黑兰著名的打卡场所。许多来自国内外的游客来这里旅游！在这里我们可以感受到德黑兰人民对自由的向往和追求，也感受到国家不断努力向前迈进的精神！

推荐景点三 伊朗国家博物馆

伊朗国家博物馆成立于1916年，展出了30多万件历史文物，其中包括大量留在古波斯帝国的珍宝。它是伊朗最大的考古和历史博物馆大学。

目前，博物馆包括两座单体建筑，一座是1938年开馆的古代伊朗博物馆汽车。这里收藏的主要是伊斯兰时代以前的文物，具有很大的观赏价值。我们可以了解伊朗灿烂的文化！

古代伊朗博物馆展品的一大亮点是汉谟拉比法典的复制品。此外，博物馆中不可错过的精品还有大流士一世的纯金角形酒杯、帕提亚勇士雕像和波斯波利斯的的首都。这些展品生动地展示了古代伊朗人民灿烂的文化。我们可以感受到波斯帝国的魅力！