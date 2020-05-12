伊朗每年开采6420万吨铁矿石

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗矿藏和采矿业发展革新组织（IMIDRO）发布的统计数据显示，伊朗10个大型矿山在伊历去年度（截至3月20日）开采了6420万吨铁矿石，铁精矿产量达3301万吨。

根据伊朗之前一直执行的20年国家远景规划（2005年-2025年），伊朗的目标是生产5500万吨钢铁，需要1.6亿吨精矿。

伊朗现在是全球第十大钢铁生产国，年产量为2700万吨。

前几个月伊朗工业，矿业和贸易部部长表示，伊朗尽管受到制裁，但仍然名列世界钢铁产量的第十位。

雷扎·拉哈马尼（Reza Rahmani）说：“伊朗的钢铁产量增加9％，超越法国和意大利等国家名列世界钢铁产量第十。”

他强调，伊朗在工业方面的方法是支持生产商、鼓励出口并防止矿物粗卖。

近年来，伊朗的钢铁产量一直稳定增长，该行业在满足国内各行业需求的同时，也促进了伊朗非石油出口方面的发展。

同时，国际钢铁协会周二发布的2018年数据显示，伊朗粗钢产量超过1600万吨，居世界第十位。

2018年前8个月，伊朗钢铁企业铸造了1640万吨粗钢，与2017年同期的1351万吨相比，增加了21.6%。数据还显示，中国粗钢产量以61740万吨居世界第一，位居第二位至第九位的国家依次为：印度、日本、美国、韩国、俄罗斯、德国、土耳其和巴西，粗钢产量分别为：7114万吨、7019万吨、5690万吨、4833万吨、4826万吨、3025万吨、2516万吨和2323万吨。

按照伊朗的远景规划，到2025年，伊朗的粗钢年产量将达到5500万吨，预期出口在1000-1500万吨。