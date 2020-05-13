伴随"一带一路"推进 中国与伊朗在多领域面临重要机遇——专访澳门大学教授谢春燕

伊朗国家通讯社（IRNA）：谢春燕在接受伊通社（IRNA）记者采访的同时表示，新丝绸之路正在为两国之间的合作创造新的条件，中国和伊朗应该充分利用这一机会，加强彼此之间的联系和长期友好关系，加强互动，增强对彼此的了解。

她说，波斯（Pars）文明具有辉煌的历史，其文化、艺术和文学在中东乃至世界都有着很高的地位。

这位中国作家和文学评论家提到萨迪和哈菲兹等伊朗的伟大诗人的文学作品时说，无论何时读这些作品，都可以进一步的理解该文明深度。

澳门大学教授强调，中国和伊朗的文化、艺术和文学有着相似之处，它们有很强的互动性，丝绸之路使它们之间的联系更加紧密。

谢补充说，波斯（Pars）文明在中国有着悠久的历史自古老的丝绸之路以来，两国之间有着广泛的联系。

这位中国作家说，这些互动和交往维持了很长时间，两国有必要进行更多地合作。

他认为中伊两国的文学、艺术、诗歌、文化和文明是相互关联的，并说两国的交流从古至今紧密地联系在一起，为两种文化增添了新的特色。

这位讽刺家称中国和伊朗在文化上是相辅相成的，并认为波斯（Pars）的文明、历史和文化是非常丰富的。

他说，两国今后将在相同的文化、艺术和文学关系的基础上继续加强合作。