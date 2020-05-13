伊朗神秘古老的城市，2500年历史曾富甲天下

伊朗国家通讯社（IRNA）：一位来伊朗旅游的中国游客在其百家号网页——最好的时光在旅途中，分享了他最近去伊朗古都伊斯法罕城旅游的经历。全文如下：

伊朗是神秘的中东国家，这里演绎过波斯帝国的传奇，这里流传着一千零一夜的美丽神话，这里流淌着丰富的石油宝藏，这里处处展示的是不一样的风情风俗，让人心生好奇，心生向往。伊朗有一座神秘而古老的城市，曾经富甲一方，它就是伊朗的第三大城市———伊斯法罕。目前，伊朗正处于非常敏感时期，那么，我们可以透过文字和图片来欣赏和了解这座具有2500年历史的古城。

伊斯法罕，其名称来自波斯语“斯帕罕”，意思是“军队”。在古代，它是军队的聚集地，因此得名。对大多数中国人来说，这是非常遥远和奇怪的，但它是伊朗最热的旅游城市和伊朗最古老的城市之一。在历史上，它在公元前4、5世纪曾多次成为阿赫门尼王朝的首都。当时，据说伊斯法罕是半个世界。可以看出这是一个非常富有的地方。因为这是伊朗往返南北的唯一途径。手工业和贸易很发达。从南到北的交流和信息汇聚在这里，使这座城市显得古老而充满活力。那么，如何吸引世界各地的游客呢？什么值得游客体验？我认为它的本质是“一寺一宫一桥一广场”。

朱利清真寺，也被称为星期五清真寺，是目前伊朗最古老和最大的清真寺。这座清真寺已有800多年的历史，由四座不同时代的宗教建筑组成。清真寺规模庞大，内涵丰富，风格多样，在许多清真寺中实属罕见。当我们参观中央广场的四大拱门、高大的宣礼塔、双层肋穹顶和精致的波斯风格图案时，不禁赞叹伊斯兰1000年来艺术风格的演变和精湛，感受到伊斯兰历史的深刻文化内涵和变迁。

三十三孔桥是伊斯法罕最古老和最美丽的桥梁之一。它由33个横跨扎因达鲁德河两侧的半圆桥孔组成。这座桥本身是一座多功能建筑。这座建于16世纪的大桥是双层结构，全长298米，是城市夜晚最热闹的地方。当我站在桥上时，许多年轻人来到这里低语，爱，演奏乐器，在伊朗唱歌，桥下的水在潺潺，桥上的音乐在潺潺，耳朵上的音乐很美。看着河面的波光，在熙熙攘攘的人流中，你会发现：我看着桥上的风景，而看着风景的人看着桥下的我，你会不会在这个时候感到很温馨和浪漫。

伊玛目广场是伊朗最古老的广场之一，建于1602年，当时在萨法维王朝。作为首都，广场曾是联合国世界遗产最繁华、最繁华的地方，并被列为联合国世界遗产。如今，广场虽然不再是当时的政治活动场所，但已成为市民和游客最喜爱的场所之一。广场周围留下了许多古建筑，如国王清真寺、阿里卡普宫、古大巴扎等古建筑，都充满了波斯风情。无论白天还是晚上，这里总是有很多人。晚上，广场上的喷泉将开放，闪烁的灯光反映出古典建筑，极为华丽。当我走在广场上时，我会想到中国的天安门广场和莫斯科红场，这两个地方是游客最喜欢步行和打卡的地方。