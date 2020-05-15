旅行在德黑兰街头，带你了解印象中不一样的伊朗

伊朗国家通讯社（IRNA）：一位来伊朗旅游的中国游客在其百家号网页——小许说旅游，分享了他最近去伊朗首都德黑兰旅游的经历。全文如下：

说起中国和伊朗的起源，可以追溯到中国西汉时期。张骞把西域送到伊朗（古代安西），带来了当时中国丰富的产品。同时，伊朗的豆子、葡萄、核桃、石榴等也回到了中国，从而为商业建设了丝绸之路。

直至今日，中国与伊朗仍保持着良好的关系，伊朗是中国在中东最好的合作伙伴，中国帮助伊朗进行基础设施建设，尤其是在伊朗被美国经济制裁之后，中国源源不断地给伊朗提供文化和经济支援，当然，伊朗也一直向中国提供原油并开放霍姆兹海峡，成为了中国第三大能源供应国。

以前，我对伊朗了解不多，但我在电视上看到它，给人的印象是，那里总是有火灾、战争、破坏和混乱。但这次伊朗之行让我们对波斯文明统治下的国家有了新的认识。

人们在街上来来往往，和平祥和，伊朗人民对游客充满了友好的眼神和微笑。德黑兰有专门的货币兑换点，遍布机场、酒店或市场。人民币、美元和欧元可以方便快捷地进行兑换。

德黑兰的交通堵塞问题与北京的上海类似。欧美有很多二手车。大多数新车都是中国品牌。这里的汽车没有报废年限。伊朗脚下全是石油。当然，汽油特别便宜。汽车不怕人。人们不怕车的场景特别深刻。

在德黑兰的街头，手工艺品店里有太多具有波斯特色的手工艺品，散发着浓郁的波斯风情。其中最著名的是波斯地毯。这是伊朗最好的名片。它是100%真丝的，柔软漂亮，让你吃惊。

地毯的价格除了图案、产地、材质、复杂程度、染色等因素外，还取决于您对它的一见钟情，您的品味和经验也决定了它的品质，也决定了它非常适合您。

除波斯地毯外，伊朗的印花桌布也是非常有名，全部是手工完成，而且染料也是由矿石和植物提取的纯天然染料。此外，各种铜制工艺品也相当不错，铜器上的图案质朴考究，雕工细致上，人物生动，让人叹为观止。不得不感慨伊朗的传统的手工业传承发展得如此兴旺。