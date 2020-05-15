伊朗外长：美延长对伊武器禁运的想法“愚蠢” 伊方不会理会

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗外长默罕默德·贾瓦德·扎里夫（Mohammad Javad Zarif）说：“美国人的蠢话毫无新意……从建议喝消毒剂来防止感染新冠病毒的人口中听到这些话丝毫不让人吃惊。”

扎里夫所说喝消毒剂指美国总统唐纳德·特朗普4月提议科研人员给新冠病毒感染者注射消毒剂。

美国伊朗事务特别代表布赖恩·胡克13日确认，如果联合国安全理事会不延长对伊朗武器禁运，美国考虑推动恢复所有联合国对伊制裁。

依据联合国2231号决议，安理会支持2015年多方达成的伊朗核问题全面协议，联合国对伊朗武器禁运截至2020年10月。

扎里夫说，美国2018年退出伊核协议，因而对联合国2231号决议不再有发言权。

美国退出伊核协议后恢复一系列对伊经济和金融制裁，伊朗继而中止履行伊核协议部分条款。

最近伊朗外长扎里夫在写给联合国秘书长的信件中表示，“美国声称将采取行动抵制联合国2231决议，这一做法非常让人担忧，伊朗已经告知伊核协议的其余成员，伊朗的选择将非常坚定果断，美国要承担所有责任和后果。”

伊朗外长扎里夫在写给联合国秘书长的信件中表示，“联合国安理会承诺各方将充分执行伊核协议。美国退出伊核协议并重启对伊的残酷、单边制裁，这种做法应被视为破坏国际安全与和平的警告。”

扎里夫强调，“伊朗将会继续同国际原子能机构展开充分有效的合作。”

他说，“美国声称将采取行动抵制联合国2231决议，这一做法非常让人担忧，伊朗已经告知伊核协议的其余成员，伊朗的选择将非常坚定果断，美国要承担所有责任和后果。”