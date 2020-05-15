中国拒绝美国延长联合国对伊朗武器禁运的计划

伊朗国家通讯社（IRNA）：美国伊朗问题特使Brian Hook周三公开证实了美国的策略。两周前美国一位官员匿名表示，美国已把其计划告知英国、法国和德国。

中国驻联合国使团表示，美国在2018年退出伊朗核协议，未能履行2015年安理会决议规定的包含该协议的义务。

美国、俄罗斯、中国、德国、英国和法国都签署了的这份协议，阻止伊朗开发核武器，同时解除对伊朗的部分制裁。该协议规定，如果伊朗违反了协议，可以恢复制裁，包括武器禁运。

中国驻联合国使团在推特发文称，美国“没有权利延长对伊朗的武器禁运，更不用说触发恢复制裁了。维护伊朗核协议是前进的唯一正确道路”。

根据伊朗核协议，联合国武器禁运规定将于10月到期。

Hook称，美国已草拟一份延长对伊朗武器禁运的安理会决议。决议要获得通过，需要获得九票赞成，而且俄罗斯、中国、美国、法国和英国都不能否决。

昨晚，伊朗外交部长扎里夫说，美国要求联合国延长对伊朗武器禁运的想法“愚蠢”，伊方不会理会。

伊朗外长默罕默德·贾瓦德·扎里夫（Mohammad Javad Zarif）说：“美国人的蠢话毫无新意……从建议喝消毒剂来防止感染新冠病毒的人口中听到这些话丝毫不让人吃惊。”

扎里夫所说喝消毒剂指美国总统唐纳德·特朗普4月提议科研人员给新冠病毒感染者注射消毒剂。

美国伊朗事务特别代表布赖恩·胡克13日确认，如果联合国安全理事会不延长对伊朗武器禁运，美国考虑推动恢复所有联合国对伊制裁。

依据联合国2231号决议，安理会支持2015年多方达成的伊朗核问题全面协议，联合国对伊朗武器禁运截至2020年10月。

扎里夫说，美国2018年退出伊核协议，因而对联合国2231号决议不再有发言权。

美国退出伊核协议后恢复一系列对伊经济和金融制裁，伊朗继而中止履行伊核协议部分条款。