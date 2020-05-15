俄外交部：美国对伊朗实施无限期武器禁运的计划“没前途”

伊朗国家通讯社（IRNA）：据媒体报道，扎哈罗娃在新闻发布会上表示：“依靠新的反伊朗主张，包括对伊朗实行无限期武器禁运的提议来执着动摇《联合全面行动计划》，根本不会给美国带来荣誉。显然，这一路线没有前途。”

她指出：“那些对核协议保持真正充分承诺的《联合全面行动计划》成员的努力继续在争取该协议的保持和可持续执行，这些努力将继续。关于这点华盛顿不应有任何疑问。”

此前俄副外长里亚布科夫曾对卫星通讯社表示，现行对伊朗供应武器和军事技术装备的特别制度应在五年期限后失效，并且不得拒绝该决定。

同时，美国国务卿蓬佩奥指出，美国将竭尽全力延长对伊朗的武器禁运，并阻止德黑兰从俄罗斯等国购买武器。

昨晚，伊朗外交部长扎里夫说，美国要求联合国延长对伊朗武器禁运的想法“愚蠢”，伊方不会理会。

伊朗外长默罕默德·贾瓦德·扎里夫（Mohammad Javad Zarif）说：“美国人的蠢话毫无新意……从建议喝消毒剂来防止感染新冠病毒的人口中听到这些话丝毫不让人吃惊。”

扎里夫所说喝消毒剂指美国总统唐纳德·特朗普4月提议科研人员给新冠病毒感染者注射消毒剂。

美国伊朗事务特别代表布赖恩·胡克13日确认，如果联合国安全理事会不延长对伊朗武器禁运，美国考虑推动恢复所有联合国对伊制裁。

依据联合国2231号决议，安理会支持2015年多方达成的伊朗核问题全面协议，联合国对伊朗武器禁运截至2020年10月。

扎里夫说，美国2018年退出伊核协议，因而对联合国2231号决议不再有发言权。

美国退出伊核协议后恢复一系列对伊经济和金融制裁，伊朗继而中止履行伊核协议部分条款。