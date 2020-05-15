全球最大的土坯建筑群，6000年历史的伊朗巴姆古堡，如今空无一人

伊朗国家通讯社（IRNA）：一位来伊朗旅游的中国游客在其百家号网页——留住这一美的瞬间，分享了他最近去伊朗古市巴姆（Bam）旅游的经历。全文如下：

来到伊朗平原地带的巴姆市已经是中午时分，我们安顿好酒店，简单地吃点当地小吃，就直奔巴姆古堡参观，感受一下世界上最大的土结构建筑群的恢弘气势。

站在巴姆古堡前，我被这里的建筑风格和精湛的艺术深深震撼。由于古堡所在的地区非常干燥，常年少雨，而且该地区没有可供修建的石头，所以人们利用沙漠中独特的红土修建古堡。随着历史的变迁和时间的推移，城堡里红土的颜色早已褪去，只有黄土的颜色，如此大的城堡在蓝天下显得金灿灿，十分壮观。

古堡面积大，长300米，宽200米。它的形状与欧洲中世纪的大型古堡相似。它是按照古城的总体布局建造的。城内护城河沿线有3公里长的城墙，每隔一定距离建有一座望塔，专门用于城堡的防御和了望。我们从南门进入城堡。据报道，城堡的其他部分是高墙，这是通往城堡的唯一通道。可以看出，当时的城堡守卫非常强大。

进入城堡后，我们依次参观了住宅区和商业区，最中心的位置是内城，那里住着当时统治者的宫殿和兵营。整个设计非常精致。巴姆城堡周围的墙上也建有城垛。直到地震，一旦城门关闭，任何人都无法进入，真可谓一夫当关，万夫莫开。

行走在古堡黄褐色建筑之间，城堡斑驳古朴，历经风雨侵蚀。有些墙壁仍然由木头支撑着，就像一个拄着拐杖的老人。据说这座古堡形成于6000年前。当时，由于地理位置优越，这里曾是著名的《丝绸之路》和《香料之路》的唯一通道，与霍尔木兹港相连。

大量货物被源源不断地运往其他地方。巴姆堡在16和18世纪达到鼎盛时期，居民多达2万人。今天，城堡里没人住。人们搬到这座新开发的城市居住，留下世界上保存完好的最大城堡供游客参观。因此被列入世界级文化遗产名录。

2003年，一场地震摧毁了巴姆的古堡。当地政府从多种渠道筹集资金。经过十年的艰苦重建，这座古堡终于再次展现在世人面前。我们参观的是修复后的城堡，它基本上保持了原貌。

我认为保护古建筑和文物是多么的迫切和重要！现在各国都加强了对历史遗迹和文物的保护。中国还出台了相关法律法规，确保这些遗留下来的古老文明和文物世代相传，让后人感受到灿烂的文化和历史。同时，对于喜欢在这里雕刻文物古迹之旅的人来说，它也成了大家不屑的对象，全民的文物保护意识也在不断增强。

随着修复建设的完成，古堡焕发出新的活力，各地游客纷纷前来参观，促进了当地旅游业的发展。目前，巴姆城已建成3家现代化酒店，让游客体验更加舒适。日落时分走出城堡。一片金色的阳光反射在城堡蜿蜒的墙壁上，如此灿烂。我情不自禁地回首世界级文化遗产，默默地祝愿城堡永远屹立在这片荒凉的土地上。