伊朗塔吉克斯坦恢复直航

伊朗国家通讯社（IRNA）：马什哈德国际机场公共关系负责人表示，伊朗和塔吉克斯坦已恢复直航。

首飞航班已从伊朗马什哈德飞往塔吉克斯坦，载有60名乘客和3.5吨医疗援助物资。

伊朗航空公司12日宣布，伊朗航空宣布，经国家民航组织和荷兰有关部门批准，伊航5月14日起恢复每周一班的德黑兰至阿姆斯特丹的直航，自伊购票赴荷的乘客需满足一定条件。

疫情爆发的同时伊朗国家民航组织宣布，由于欧洲方面实施的限制措施，目前伊朗航空所有欧洲航线均已暂时停飞。