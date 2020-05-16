光荣传统！伊朗三代神锋都是亚洲顶级 两人是国足苦主

伊朗国家通讯社（IRNA）：据意大利媒体报道，意甲那不勒斯准备出价2000万欧购买伊朗前锋阿兹蒙，但他效力的圣彼得堡泽尼特希望得到3000万欧元转会费，双方存在较大分歧，还没有谈拢。

中国球迷非常熟悉阿兹蒙，他在2019年亚洲杯伊朗和中国队的淘汰赛里一传一射，帮助伊朗3比0大胜中国，成为国足的新苦主。

他有“伊朗梅西”之称，身高183cm的他有着媲美欧洲前锋的身体素质，强悍的冲击力让国足吃尽苦头，他的表现已经超过了同龄的伊朗一代传奇前锋代伊。

阿兹蒙现在是伊朗头号前锋

阿兹蒙是亚洲现役最优秀前锋之一，身价在1450万欧，在亚洲球员排名第3，仅次于韩国“一哥”孙兴慜、日本“一哥”中岛翔哉，身价比武磊高650万欧。

他长期在俄罗斯超级联赛效力，曾效力喀山红宝石、罗斯托夫等队，曾在欧冠比赛中攻破拜仁球门。现效力于豪门圣彼得堡泽尼特，曾代表伊朗参加过2018年世界杯。

贾汉巴赫什在荷甲成名

伊朗国家队现在还有另一位优秀的前锋，他就是效力英超的贾汉巴赫什。他效力于阿尔克马尔时获得荷甲金靴，是首个获得欧洲主流联赛金靴的亚洲人。

登陆英超加盟布莱顿后，他有些迷失，没有拿出大杀四方的表现。前车之鉴，武磊要想登陆英超， 他就是最好的参照物。

在亚洲留洋球员中，日本出产顶级中场，伊朗出顶级前锋，有几位还曾是国足苦主。

和郝海东同时代的伊朗神锋曾是国足苦主

阿里.代伊是伊朗球员的留洋先驱，曾效力于拜仁、比勒菲尔德、柏林赫塔等多支德甲球队，1999年获得亚洲足球先生称号。他是世界足坛第一个国家队进球超过100个的球员。1997年10强赛，他在对阵国足比赛中有进球，成为中国后卫的梦魇。郝海东曾表示：“如果在亚洲挑前锋搭档，我只选代伊。我相信我们两个会让任何一支球队望而生畏。”

代伊在伊朗国家队的搭档阿齐兹是优秀前锋，身材不高的他长相酷似中国人，他与阿里·代伊、巴盖里号称伊朗足球的“三剑客”，1996年获得亚洲足球先生称号，曾效力于德国科隆队，1998年世界杯预选赛附加赛，他梅开二度帮助伊朗客场2比2战平澳大利亚，奇迹般淘汰澳大利亚，进军1998年世界杯。

伊朗神锋世代相传

代伊那一代人渐渐老去，伊朗的后辈继承前辈衣钵，继续保持伊朗出优秀前锋的传统。德甲是伊朗球员留洋聚集地，伊朗很多著名球星都在德甲留下了足迹，如马达维基亚、巴盖里等人，曾有三人（代伊、哈什米安、卡里米）效力于德甲豪门拜仁慕尼黑，不知道是不是巧合。

哈什米安外号“直升飞机”，效力德甲超过10年，曾效力汉堡、波鸿、德甲豪门拜仁、汉诺威96等多支球队，有38个德甲入球，是德甲赛场进球最多的伊朗球员。他代表伊朗国家队参加过2006年世界杯。

“波斯马拉多纳”卡里米1978年出生，可打前腰、前锋等位置，曾效力德甲豪门拜仁2个赛季，这是他职业生涯的巅峰时期。2004年亚洲杯攻入5球，成为本届赛事的最佳射手，由于在亚洲杯上的杰出表现，他当选2004年亚洲足球先生。

【结语】阿兹蒙、贾汉巴赫什，他们继承了波斯神锋的光荣传统！代伊、哈什米安在这一刻灵魂附体！在这一刻，他们不是一个人在战斗！他们不是一个人！