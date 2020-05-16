置身上千年的历史，在亚兹德慢慢体味宁静

伊朗国家通讯社（IRNA）：一位来伊朗旅游的中国游客在其百家号网页——每天一点旅游知识，分享了他最近去伊朗古市巴姆（Bam）旅游的经历。全文如下：

深处伊朗腹地、地域辽阔的亚兹德省是这个国家最干旱的地区之一，43.8毫米的平均年降雨量，造就了占该省60%面积的卡维尔盐漠。省会亚兹德，没有设拉子昔日波斯帝国的辉煌，没有伊斯法罕“半天下”的美誉，有的只是朴素的古老和宁静。

亚兹德市历史悠久的《亚兹德老城》于2017年被联合国教科文组织列入“世界遗产名录”名录。站在老城房屋的屋顶上，仰望巍峨的风塔，仰望拜火教的圣殿，仰望璀璨的星空，耳朵就像沙漠中的骆驼铃。

从地图上看，这座亚兹德古城就像一只凤凰，栖息在市中心。这座城市的小巷弯弯曲曲，纵横交错，几乎集中了亚兹德市所有的历史名胜。这座面积不大的老城有2000多座恺迦时期的大小建筑。其中一些建筑是用灰黄色砖块和黏土建造的，有着7000年的历史，被联合国教科文组织称为“世界上最古老的城市”之一。

旧城里的房子外表并不惊艳，但里面往往装饰得惊艳精致。他们默默地、急切地讲述着前大师们的生活：在梁柱，罗马雕刻的复杂图案层层叠叠。在木枢轴之间，阳光透过彩色玻璃照亮大厅。院子里，一滩清水滋润着周围的玫瑰花园。

如今，老城区大大小小的老房子都有了新的归宿：有的被旅游部门接管，作为房子的代表展出。其中一些是作为家庭旅馆或纪念品商店来出售具有当地特色的旧物和手工地毯。有的简单朴素，有的甚至在一个世纪前就开始使用木门

你不需要非常小心。你还会发现这座老房子的木门不对称。左侧装有一个条形门环，供男性敲门，声音低沉，旋转。右侧装饰有供女性使用的圆形门环，声音短促清晰。在古代，房主通过这种方式来判断访客的性别，并以适当的着装迎接他们。

老城区的主体建筑大多采用同样的方式建造，并在表面附着混杂草屑的泥土。多亏了炎热干燥的气候，砖块才得以成型并暴露在阳光下。据说土房的保温效果比砖房好。砖块使建筑物更坚固，附着泥浆的方法是避开夏天。《砖糊泥》的建筑手法巧妙地结合了两者的优点。

但是亚兹德更聪明。几乎所有的老房子顶部都有类似烟囱的设施，这是亚兹德的标志——风塔。

与喷云吐雾的烟囱不同，风塔从四面八方吞没空气。这座多柱塔有四面八方的出风口。不管风向如何，空气都可以通过巧妙的内部通道到达房子。

通道下面是一个装满清水的水池。风直接吹到水池里，冷却后吹到房子的各个角落。风塔不仅用于住宅，还用于当地大量的地下冰窖，在炎热的夏季，气温高达40-50℃，食物可以长期保存。

这座波斯建筑宝藏也是伊朗现代建筑中常用的《水空调》原型。遗憾的是，具有节能环保优势和舒适意识的“风塔”并不适合上海这样潮湿的沿海地区。

当诵经的声音响起，夕阳余晖中的喧嚣消散，古城恢复了宁静，仿佛从未被打扰过。因此，在亚兹德，我们必须放慢我们的旅程和步伐。在院子里或坐在池边，或躺在沙发上。在几千年的历史中，厚重的门环改变了时空。

宁静是亚兹德最深的记忆。这里的高楼不多。当夜幕降临时，街道往往与周围的群山和沙漠保持沉默。许多年前，简单的居民在城市中旅行，引导游客。许多年后，旅游业的快速发展影响了城市几千年的和平，当地人民也经历了人性与利益的悄然转换。

亚兹德老城曾经在沙滩上观看波斯民族的历史，现在见证着整个城市的微妙变化。新市镇不可能老，但它不能保留淳朴和宁静。