伊朗新增1757例确诊病例 新增死亡35例为70天来最低

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗卫生部公关和新闻中心主任贾汉普尔表示，自15日中午至16日中午，，国家新增1757例新冠肺炎确诊病例，累计确诊118392例；新增死亡病例35例，是70天以来的最低数据，累计死亡达6937例。

与此同时，伊朗总统鲁哈尼在国家抗击新冠疫情特别工作组会议上表示，伊朗已经度过了疫情暴发的高峰期，情况将持续转好。但在进一步通知之前，将继续实施智能疏远计划，所有人仍需保持警惕，遵守卫生提示，改变疫情前的一些生活习惯，不要认为疫情已经结束。

由于伊朗将每年斋月的最后一个星期五设为国际耶路撒冷日，通常会举行大规模游行活动来表达对巴勒斯坦人民和巴勒斯坦事业的支持。今年该日为5月22日。对此，鲁哈尼表示，出于对疫情情况的考虑，首都德黑兰的游行活动将由车队组成的纪念活动取代，伊朗伊斯兰革命卫队将全面负责该纪念活动实施。其他白色城市（连续两周无新增确诊以及新增死亡病例）将举行小规模纪念活动。

另外，鲁哈尼表示，斋月结束，所有餐厅在遵守卫生指示的情况下可以重新开放，伊朗高考将于7月2—3日举行。

鲁哈尼强调，人们需要作好与病毒继续斗争数月的准备，对于生活困难人群，政府将发放一些支持物资。