伊朗旅游路线签证攻略，瘟疫过后探秘波斯

伊朗国家通讯社（IRNA）：一位来伊朗旅游的中国游客在其百家号网页——浇灌生命树，分享了他最近去伊朗旅游的经历。全文如下：

伊朗古称波斯，是《倚天屠龙记》中小昭的家乡，也是对中国游客非常友好的一个国家。2019年7月21日晚，伊朗驻华大使馆 宣布自即日起，中华人民共和国公民前往伊朗旅游可享受免签待遇，允许逗留时间为二十一日。而且，是凭护照出入海关，不贴纸、不盖章！

德黑兰－卡尚－伊斯法罕－亚兹德—设拉子,这是去伊朗的常规路线，也是经典路线，一般顺时针或者逆时针走。走完大概8－10天的时间。可以说去伊朗，这几个地方是必去的，其他城市根据时间再做选择。

北部城市马什哈德、大不里士、里海。一般游客去的比较多的就是马什哈德、大不里士。马什哈德是伊朗第一大圣城，同时也是番红花的产地，每年9,10月份幸运的话可以看到番红花的开采，如果不在番红花季去的话，那里最主要经典就是看圣墓。

因为是伊斯兰教国家，着装上还是有些需要注意的地方。

【男性】

1、上身：长袖可以，短袖也可以，但是不能穿背心。

2、下身：必须长裤。长裤就可以。

【女性】

1、头：入境以后，必须带头巾。

2、上身：必须长袖，不可以穿短袖！也不可以中袖！必须长袖！衣服长度要盖过屁股！

3、下身：长裤！或者长裙其实也可以，但是一定要盖住腿的。

4、鞋子：都可以，没有限制。

关于在伊朗购物，好吧，这是我们中国人在世界各地的最爱。机场拿好行李后可以看到有电梯上二楼，上来之后直对着就有一家换钱的。楼上是出发大厅，这家比楼下到达大厅换钱的汇率要高一些，可以先少换一点，够打车去城里的就行了。

城里换钱在Ferdosi街，早上九十点后才开门不要去太早了，如果住在Firouzeh Hotel走路过去大约15分钟，在Ferdosi街土耳其大使馆对面，连着有好几家的换汇店。

伊朗货币面值大，一定要把零数清楚哦。购物德黑兰的大巴扎实际就是小商品市场，没有什么游客喜欢的东西好买，想购物的同志们还是把购物留到设拉子吧，这里什么都可以买到。

在伊朗阿拉伯数字不常用，还是背下波斯文的数字吧，这样出门比较方便。话说我们学的阿拉伯数字跟真的阿拉伯数字居然不一样！

关于在伊朗住宿，有一些习惯我们还是要了解的。

1.伊朗所有的酒店，我们的护照都得放在他们前台，离开时才能取，我觉得这样反而安全，有人替你保管，放在房间反而有种不安全感。

2.伊朗气候干旱炎热，本地人没有喝热水的习惯，所以伊朗酒店几乎都没有热水壶，来之前特意带了10包泡面，结果没热水，只能忍痛含泪扔了。本地人特别喜欢喝冰水，我住的几家酒店不管房间多小，都会有个小冰箱，里头冻着矿泉水。

3伊朗酒店大多数用的是钥匙，传统酒店用的是锁头，只有少数酒店用的是房卡，但总体来说还是挺安全的。