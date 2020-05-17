外交封见证中国与伊朗友好关系

伊朗国家通讯社（IRNA）：我作为中国与伊朗建交后第10位驻伊大使，是于2002年秋赴任德黑兰的。两国建交30周年的纪念封已于前一年的8月16日发行，与我无缘。作为补偿，我2007年离任时，有幸请伊朗在任和前任共三位总统为我收藏的建交纪念封签名，他们分别是时任总统马哈茂德·艾哈迈迪-内贾德、前总统哈塔米和再前一任总统阿里-阿克巴尔·哈什米·拉夫桑贾尼。

艾哈迈迪-内贾德于2005年6月当选伊朗伊斯兰共和国第九任总统，2009年9月胜选连任。艾哈迈迪-内贾德自身的魅力与理念也是他胜选的重要原因。除他在治国方略、宗教心结、对外政策，特别是对美国、以色列的政策上，与领袖哈梅内伊绝对保持一致外，他的政绩、品行和为人亦是有口皆碑的。

艾哈迈迪-内贾德对中国的重视始于他就任德黑兰市市长时，他多次参加中国公司承建项目的开工、竣工典礼，深为中国公司所建项目的质量与速度折服，并多次在他的市长办公室接见笔者，希望更多的中国公司参与德黑兰建设项目，为此，期盼德黑兰市与北京市早日结为友好城市。艾任总统后参加项目剪彩活动有增无减。2006年秋天，笔者陪他参观了刚竣工不久的塔里甘水坝。他望着波光粼粼的水面，感慨地说，中国公司了不起，保质保量，且提前完工，创造了多重效益；希望中国公司再为伊朗建设20座这样的水坝，使伊朗地表水得以充分利用，早日实现农产品自给的目标。

2006年6月，艾哈迈迪-内贾德总统作为观察员国元首出席了在上海举行的上海合作组织首脑年会暨上合组织成立五周年庆祝活动。他返回德黑兰时，在机场上向笔者表示：他对此次上海之行十分满意。请相信，伊朗是中国可信赖的朋友，伊朗奉行“向东方看，向中国看”的政策绝非权宜之策；伊朗希望全面开展两国经贸合作，不应停留在一两百亿美元的额度，可以达到两千亿美元甚至更多。

2012年6月，内贾德代表伊朗作为观察员国出席在北京举行的上海合作组织峰会，并顺便访华。他在北京大学发表演讲时强调，人类追求的共同目标是知识、公平、友爱和自由，这也是孔子和先知穆罕默德留给人类的最好礼物。中伊都有着悠久的文明史，主张“己所不欲，勿施于人”，彼此是相互支持的伙伴、友好的朋友，都愿努力在世界上普及知识和友爱，实现公正与自由。

伊朗前总统哈塔米作为改革派代表，主张言论自由、制度民主、改善与西方国家的关系。他一贯倡导不同国家、不同意识形态之间应进行文明对话。2000年，他在联大发言时全面阐述了他的这一主张，得到广泛的响应。联合国遂决定将2001年定为“国际文明对话年”。随后，亚欧对话会议也设置了文明对话机制。哈塔米对中国非常友好，经常拨冗参加中伊合作项目的开工与竣工典礼。记得中国公司承包的卡拉季至古勒沙赫尔镇铁路竣工时，哈塔米刚刚结束对外国的访问，便风尘仆仆地赶来出席竣工仪式。而且，他在仪式上的发言一反多数伊朗人鲜有提及合作方的做法，多次高度评价与伊合作的中国公司优质高效，盛赞中国经济技术取得的巨大进步，期望伊中进一步加强有效合作，取得更多硕果。

哈塔米又是一位周到细致的领导人。记得伊朗中部的一个省份举行的中国公司承包项目竣工仪式后，他已在其他官员的簇拥下退席走向大门，临近大门口时，他突然回头转身，走向刚离开座位的我，在向我道别的同时，再次表达对中国的谢意。哈塔米欣赏中国的和谐哲学。他称，无论一个民族，还是一种宗教，没有自己的特性就无以生存。不同特点并不意味着对立，互相之间可以相互学习、相互欣赏、和谐共存。他认为他所主张的东西方、各民族之间的文明对话，与中国的孔夫子倡导的“和而不同”是一致的。他还多次表示，希望再有机会访华，与中国朋友共同探讨文明对话的途径与前景。

在伊朗，除领袖之外，没有任何政治家能与拉夫桑贾尼比肩。他所任高职之多之久，也无人能与之相比。他曾任两届议长、两届总统，卸任后即任确定国家利益委员会主席至今。2007年9月曾当选专家会议主席。这个专家会议非同小可，它是负责推荐、选举、监督、罢免最高领袖的特殊机构。

拉夫桑贾尼是中伊关系的创建者与见证者之一。1985年他采纳伊朗外交部国际问题研究所的建议，以议长名义访华。应该说这次访问是一次破冰升温之旅，从此，两国关系特别是经贸关系进入了一个新的发展阶段。

伊朗新任命的大使赴任前，都要到主要领导人那里接受指示。伊朗新任驻俄罗斯大使、前外交部亚太司总司长安萨里受拉夫桑贾尼接见的35分钟里，拉夫桑贾尼大谈伊朗与中国的关系，赞赏中国的发展，强调伊中关系的重要及他本人为推进伊中关系所作的不懈努力。安萨里大使听到这里，迷惑不解，便插话提醒拉夫桑贾尼，他本人此次要去莫斯科而非北京履新。拉夫桑贾尼答称，知道你去俄罗斯，你曾任亚太司总司长，更不能忽视伊中关系的重要性。

我到任的第二年，中伊两国邮电部决定联合发行邮票，伊朗方面专程邀请我飞赴伊朗古都伊斯法罕，出席邮票发行仪式。选在伊斯法罕举行仪式，主要因为伊方邮票图案取材于伊斯法罕伊玛目广场东侧的卢图夫拉清真寺。“尼斯夫杰汉”是伊朗人介绍伊斯法罕的关键词，意为“半天下”。当你亲自到伊斯法罕转上一圈，一定会感悟到伊朗人此言不虚。那里的广场、桥梁、巴扎、清真寺、宫阙，还有手工艺品细密画、铜雕、搪瓷蓝、蜡染、印花床单桌布等等都堪称一流。

作为伊朗第二大旅游中心的伊玛目广场，面积达8万平方米，是世界上最大的广场之一。它原名为皇家广场，是国王用来练兵、赛马的地方，“伊斯法罕”本意就是“驻军屯兵”。伊朗人喜欢赋予一地多用，从圣墓到桥梁皆如此，这个广场也不例外。广场的三面修了三座清真寺，剩下的一面修行宫，兼作观礼台。周边其余部分修成两层拱形连体边楼，下层为店铺，出售工艺品和其他土特产，上层为包厢看台。如今，广场上建有大型水池和喷泉，坐上仿古马车，伴随着叮当作响的铃声绕场一周，可尽发思古之幽情。

位于广场东侧的卢图夫拉清真寺，是伊朗最精美的清真寺之一，从门脸到“L”形过道，直至穹顶下的礼拜堂，遍嵌经文祷语，将书法、镶嵌、设色有机地结合成一体，可谓精美绝伦。中伊两国联合发行邮票，中方邮票的标志是丝绸之路起点——西安的钟楼，伊方邮票的标志则是这座天蓝色的清真寺。

中伊建交后，特别是伊斯兰政权建立和中国改革开放以后，两国关系全面发展。中国成为伊朗最大的贸易伙伴国，伊朗成为中国进口石油的第三大供应国。同时，中国积极推动伊朗核问题通过对话协商的方式和平解决，受到伊朗和国际社会的普遍赞赏。

（本文节选自人民邮电出版社出版的《外交封云》一书，本文作者：中国前驻黎巴嫩、伊朗大使 刘振堂）