伊朗政府发言称伊委贸易交往与其他国家没有任何关系

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗政府发言人阿里·拉比埃（Ali Rabiei）回应一名不愿公开姓名的美国政府高官最近立场说，伊朗政府对美方所说油轮不知情，但伊朗和委内瑞拉作为独立的主权国家，“以前一直有、以后也会继续保持贸易关系”。

拉比埃说：“我们互相买卖，我们之间的贸易与其他国家没有任何关系。我们得卖石油，而且我们有的是办法。”

汤森路透公司追踪海运信息的软件显示，一艘悬挂伊朗国旗的“克拉维尔”号油轮今年3月在伊朗南部阿巴斯港装船后，穿越红海，本月13日通过苏伊士运河，向委内瑞拉驶去。

阿巴斯港位于霍尔木兹海峡北岸，扼守波斯湾出口。

15日告诉路透社，美方正考虑采取措施应对此事，相关方案已经上报总统。不过这名官员拒绝透露方案内容。

据新华社报道，美国2018年退出伊朗核问题全面协议并全面恢复对伊制裁，试图封杀伊朗原油出口。委内瑞拉同样受到美方制裁。美国政府冻结了委内瑞拉石油公司在美国的资产并截留它向美国出口原油的收益，以向委政府施压。

委内瑞拉尽管石油储藏丰富，但炼油能力较弱，成品油无法自给自足。

一名不愿公开姓名的委内瑞拉官员4月证实，伊朗用飞机向委方运送炼油化学制剂，以帮助后者启动一家炼油厂。

美国国务卿迈克·蓬佩奥称，伊朗马汉航空向委内瑞拉送去“不为外界所知的支持”，伊方应停止这类空运，其他国家应禁止马汉航空的航班过境。

伊朗外交部回应说，近期出现一些“毫无依据的说法”，实际上是美国为加大施压委内瑞拉作铺垫。