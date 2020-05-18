伊朗警告美国：不要愚蠢！

伊朗国家通讯社（IRNA）：在当日的新闻发布会上，伊朗外交部发言人穆萨维（Seyed Abbas Mousavi）谴责美国将军舰部署到加勒比海，指出其目的是破坏伊朗油轮向委内瑞拉运送燃料的路线。穆萨维表示：“独立国家之间的自由贸易是合法的，而非法的是由美国领导的海盗和海上盗匪。”

穆萨维抨击美国政府破坏世界秩序，无视国际准则，寻求全球无政府状态。穆萨维说，伊朗船只将开往委内瑞拉运送燃料，这表明该企业没有任何法律禁止的行为，与“美国实施的”海盗行为相反，这一发展完全合法。穆萨维警告美国，任何针对伊朗油轮的行动都会引起伊朗的反应，并补充说：“我们希望美国人不要采取愚蠢的行动。”

据媒体报道，船只追踪数据显示，一艘伊朗油轮于今年3月底在伊朗南部阿巴斯港的港口装载燃料，驶过苏伊士运河，并于上周三（13日）进入大西洋。然而，美国方面表示，已经对伊朗和委内瑞拉方面施加了制裁，并表示这批货物“不受欢迎”，美国“正在考虑可以采取的措施”。

此举引来伊朗方面的不满。伊朗外长扎里夫于周日（17日）致信联合国秘书长特雷斯警告称，美国有关向加勒比海派遣部队之目的，在于干扰伊朗向委内瑞拉的燃料运输。

扎里夫强调，美国必须放弃在世界舞台上的欺凌行为，并尊重国际法规则，特别是公海上货运行为。伊朗军方也警告美方，并指出伊朗保留对美方该行为作出适当反应和报复的权利