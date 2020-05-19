伊朗卫生部长：世界卫生组织必须得到支持

伊朗国家通讯社（IRNA）：据伊朗卫生部消息，萨伊德·萨尔特（Saeed Namaki）周一在第73届世界卫生大会期间以视频会议的形式发表了讲话。

他说，我要强调国际团结和国际合作对战胜这一流行病的重要性，以及以合理、公平和及时的价格获得药品和疫苗至关重要。

他补充说，任何阻碍卫生部门的政府间合作的行动或政策都是不负责任和不人道的。当然，单方面制裁是不人道的行为并造成了巨大的伤害。美国应对造成危及伊朗人民生命的严厉制裁负责。

萨伊德·萨尔特（Saeed Namaki）周一下午在视频会议之后就本次会议向世卫组织补充道，我们呼吁世界卫生组织干预和帮助对我们和可能在获取药品和疫苗方面，面临残酷制裁或困难的其他国家。

最近，联合国秘书长古特雷斯在一份声明中表示，世界卫生组织“必须得到支持”。此前不久，美国总统特朗普宣布将暂停对世卫组织的资助。

“我相信世界卫生组织必须得到支持，因为这对世界赢得与新冠肺炎疫情的战争的努力至关重要。”古特雷斯说。

他还补充说：“现在不是减少对世界卫生组织或任何其他人道主义组织用于抗击病毒的行动资源的时候。正如我以前说过的，现在是团结的时候。国际社会应当团结一致，制止这种病毒及其造成的严重后果。”

特朗普宣布美国将暂停资助世界卫生组织，并指责世界卫生组织没有及时分享疫情信息，没有及时提供防疫政策建议，没有及时宣布“全球大流行”等。特朗普称“在这么长时间后，是时候让他们为此负责了”。