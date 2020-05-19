为什么越来越多的外国留学生喜欢来伊朗学习？

伊朗国家通讯社（IRNA）：据伊朗学生事务组织的消息，穆杰塔巴 萨迪格（Mojtaba Sedighi）指出了世界国际留学生的统计情况，并说：“根据现有的统计数据，全世界有近600万国际学生，并对年度的科学和学术界进行了预测，2025年将达到800万名学生。”

他补充说，在西方高等教育集团中，不同国家招收的国际学生的比例为57％，东部高等教育集团中所占比例为20％，新的高等教育集团中所占比例为10％。

学生事务组织负责人在谈到世界上超过560万人缺乏教育的情况时说，到伊朗学习的申请人是根据两个主要因素来划分的，即环境地理和兴趣爱好。大多数国际学生在伊朗学习，是因为环境地理因素，或者是一些特殊专业，比如波斯语语言和文学、伊斯兰哲学和神秘主义等，大多数都是基于对伊朗研究感兴趣。

萨迪格（Sedighi）指出，在新冠病毒之后，吸引国际学生的可行模式有三种，全读式、半读式（全读半读组合式）和远程式，远程式要求制定新的法律和条例并修订规则来实现。

科学部副部长提到这方面的软硬件要求和基础设施，并说，制定新的法律和条例，利用国际的成功经验，加强技术和通信基础设施装备，利用专业机构的服务，赋予大学更多自主权，积极协商国际学生的录取资格，通过内部评估制度，控制教育服务质量。

学生事务组织负责人关于新冠病毒之后拟议措施说，在选定的语言中心，录取远程学习的波斯语学生，并制定五年路线图，逐步完善远程教学的经验，组建一个国家性联合体，重点关注具有技术基础设施和足够远程培训经验的大学，这是在新冠病毒之后远程培训的有效措施。

根据伊通社（IRNA）的报道，目前有4万多名国际学生在伊朗的大学学习。