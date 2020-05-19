韩国援助伊朗百万美元新冠试剂盒

伊朗国家通讯社（IRNA）：据韩联社报道，韩国驻伊朗大使馆17日表示，韩方向伊朗政府提供价值100万美元的新型冠状病毒（COVID-19）诊断试剂盒。
韩国驻伊朗使馆当天向伊朗巴斯德研究所捐赠诊断试剂，并表明人道主义援助意愿。
韩国政府上月6日也曾向伊方提供价值20万美元的实时聚合酶链式反应（PCR）检测设备和消毒喷雾器等防护物资。
据伊朗卫生部门消息，截至17日中午12时，伊朗境内累计确诊12.0198万例，死亡病例高达6988例。
伊通社（IRNA）首尔 05月19电 韩方向伊朗政府提供价值100万美元的新型冠状病毒（COVID-19）诊断试剂盒。
伊朗国家通讯社（IRNA）：据韩联社报道，韩国驻伊朗大使馆17日表示，韩方向伊朗政府提供价值100万美元的新型冠状病毒（COVID-19）诊断试剂盒。
韩国驻伊朗使馆当天向伊朗巴斯德研究所捐赠诊断试剂，并表明人道主义援助意愿。
韩国政府上月6日也曾向伊方提供价值20万美元的实时聚合酶链式反应（PCR）检测设备和消毒喷雾器等防护物资。
据伊朗卫生部门消息，截至17日中午12时，伊朗境内累计确诊12.0198万例，死亡病例高达6988例。
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