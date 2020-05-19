韩国援助伊朗百万美元新冠试剂盒

伊通社（IRNA）吉兰 05月18电 经过冬季暗香的酝酿，春茶更显珍贵。伊朗西部山地和里海沿岸地区属亚热带地中海气候，故茶区主要分布在里海沿岸的吉兰省和马赞撼兰省和戈尔甘为主要产地。在伊朗桂兰省茶场，一畦一畦的茶树静静地沐浴在阳光下，在众多老叶间，新叶正“探头探脑”，泛着绿油油的光泽。在这里，沿着茶园小道前行，不少名采茶工人正身挎竹篓忙碌着。灵巧的双手上下飞舞，青翠的茶叶纷飞落袋，静待着盛放最浓郁的茶香，园间还时不时传来阵阵欢声笑语……