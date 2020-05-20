伊朗新增2346例新冠肺炎确诊病例 累计治愈98808例

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗卫生部公关和新闻中心主任贾汉普尔表示，自19日中午至20日中午，伊境内新增新冠肺炎确诊病例2346例，新增死亡病例64例；伊境内累计确诊126949例，累计死亡7183例，累计治愈98808例，累计进行新冠病毒检测731213人次；现存确诊重症患者2673人。

伊朗文旅部部长穆奈桑19日表示，民众现阶段可在遵守卫生规范的前提下开展踏青、登山等露天环境下的休闲活动，文旅部未对此类活动实施任何限制，但建议民众避免进行露营等容易造成人员聚集的户外活动。