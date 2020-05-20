伊朗国防部长警告美国：不再忍受你们的骚扰！

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗国防部长穆罕默德·哈塔米（Mohammad Hatami）将军，就美国最近对伊朗驶往委内瑞拉油轮的威胁表示，伊朗军方不能再忍受美方的骚扰，如果美方将继续其如此态度伊朗将坚定面对美国任何威胁|。

他说，美国这种非法、危险的挑衅性行为是“海盗行径”，是对世界和平与安全的威胁；毫无疑问的是国际社会上对国际水域的航行自由问题关注的每一个国家都应该面对美方的这样态度作出反应。

伊朗国防部长强调美国应停止霸权尊重国际法，特别是国际水域的航行自由。

哈塔米将军强调，无论如何我们的外交政策非常明确；我们已经清清楚楚地表示再也不会容忍任何骚扰。

他说，美国和其他人都知道，面对任何骚扰我们会毫不犹豫地回应；如果想继续加剧，他们肯定会收到坚定的回应。

昨日伊朗政府发言人拉比埃就此问题表示，伊朗已就美国对伊朗驶往委内瑞拉油轮的威胁做好了最坏打算。

拉比埃当天在每周例行新闻发布会上表示，伊朗和委内瑞拉在健康、常规的商业往来框架内进行互动，两国之间的关系与其他任何国家无关。他说，现在谈论措施为时尚早，但伊朗会考虑所有选择，希望美国人不会犯任何错误。

拉比埃同时表示，伊朗将采取适当行动，保护航行自由，并会毫不犹豫地在全球市场上出售石油。

当天早些时候，伊朗外交部副部长阿拉格希召见瑞士驻伊朗大使，表示对伊朗油轮的任何威胁都会立即得到伊朗的果断反应，美国政府要对所有后果负责。1980年美伊断交后，美国在伊朗的事务由瑞士大使馆代理。

据报道，一艘悬挂伊朗国旗的油轮今年3月在伊朗南部阿巴斯港装船后，穿越红海，本月13日通过苏伊士运河，向委内瑞拉驶去。一名不愿公开姓名的美国政府高官日前告诉媒体，美方正考虑采取措施应对此事，相关方案已经上报总统。