伊朗驻华大使谈中国“两会”

伊朗国家通讯社（IRNA）：5.20是表白日，伊朗驻华使馆当天在社交媒体巧解5、2、0三个数字的含义，表达了伊中源远流长的友好关系，以及两国携手战疫的愿望和决心。大白新闻注意到，今年2月，伊朗政府率先向中国捐赠了上百万只口罩，而当伊朗陷入疫情难关时，伊朗驻华使馆在一天内募集到中国民众近400万捐款。伊朗大使克沙瓦尔兹扎德20日接受采访表示，两会即将召开，他十分期待中国领导人在会上分享抗击疫情的经验。

来自伊朗驻华使馆的特殊“表白” 每年的5月20日是网络情人节，因“520”谐音“我爱你”，成为广大网友传情达意的日子。而在这个特殊的日子里，伊朗驻华使馆在社交平台分享了关于520的趣味解释，以此传递伊中两国患难与共、守望相助的深厚情谊。 伊朗驻华使馆官博写道：“5是五年计划。今年是伊朗第六个五年计划的第四年，是中国第十三个五年规划的收官之年。伊中作为新兴市场经济体的发展壮大，是历史的必然趋势。” “2是两千年。早在2000多年前的中国西汉时期，中国使者张骞的副使就曾到访伊朗。因为丝绸之路而结缘的两大古老文明，留下了友好交往的千古佳话。” 至于数字0，则被解读为 “清零”。伊朗驻华使馆表示，希望在携手抗疫的努力下，伊中两国及全世界的新冠病毒病例早日“清零”。 这条微博发布后，不少中国网友留言做出热烈回应：“这土味情话写得真好！”“厉害，中文十级啊”“就一句话，中伊友谊地久天长！” 大白新闻注意到，今年3月，伊朗疫情数字不断攀升的严峻阶段，伊朗驻华使馆公布了官方捐赠渠道，并在短短24小时内，收到了来自中国民众的近400万元爱心捐款。伊朗驻华使馆3月6日发文感谢中国捐赠者的暖心举动，并写道，“虽然我们可能无法得知每一位捐赠者的名字，但我们将永远铭记：你们是最可爱的中国人！” 今年两会，伊朗驻华大使关注抗疫经验 中国两会召开在即，海外网20日发布了对伊朗驻华大使穆罕默德·克沙瓦尔兹扎德的专访，克沙瓦尔兹扎德表示，今年两会他最关注的就是疫情防控的话题。

克沙瓦尔兹扎德大使指出，“在新冠肺炎疫情蔓延全球的背景下，中国两会尤为重要。此次两会做出的决策不仅对中国、对于地区，乃至对整个世界都非常重要。”

克沙瓦尔兹扎德认为，中国分享的抗疫经验，是其他国家和地区取得抗疫胜利的重要参考依据。在他看来，攻克新冠肺炎是全人类的共同使命，国际社会应当相互扶持，携手同行方能战胜疫情难关。

自2018年底前往中国履职，克沙瓦尔兹扎德任伊朗驻华大使已有近1年半。今年2月，中国新冠病毒肆虐的关键时刻，克沙瓦尔兹扎德特地发布视频为中国人民打气，高呼“中国加油！武汉加油！”他在视频里表示，相信拥有5000年文明历史的中华民族有能力战胜这次困难，坚信伊朗人民和政府会坚定不移的同中国一起并肩抗击疫情，直到胜利。

2019年7月，这位一直坚持学习中文的伊朗大使，在采访中热情表达了伊朗对中国游客的欢迎。他表示，伊中两国人民早在古丝绸之路就已建立联系，友好往来源远流长，而在亚洲文明对话大会期间，伊朗国家博物馆与中国国家博物馆联合办展，这都显示出伊中文化交流在进一步加强与发展。

这次新冠病毒疫情发生以来，中伊两国之间友好互助，相互鼓励声援，两国人民的情谊也在不断深化。

据此前报道，中国暴发新冠疫情后，医疗物资一度紧缺，在这个关键时期，伊朗政府伸出援助之手，向中国捐赠了上百万只医用口罩。中国外交部长华春莹在2月5日的记者会上透露，伊朗外长扎里夫是全球第一个公开声援中国的外长，这体现了伊朗人民对中国人民的真挚感情。

2月25日，中国驻伊朗大使常华代表中国政府和当地中资企业，亲自将25万只口罩送至伊朗卫生部。常华大使在捐赠仪式上表示，中方愿同伊方携手应对新冠疫情带来的挑战，愿同伊方分享抗疫经验，通过积极合作有效防止疫情蔓延，守护各国人民的生命安全和身体健康。

4月12日，伊朗驻华大使克沙瓦尔兹扎德接受当地媒体采访时表示，截至目前，中国已向伊朗分30批输送防疫物资，累计捐赠1250万只口罩、30万套隔离服、52万个核酸试剂盒、3.6万个防护面罩等等。

克沙瓦尔兹扎德指出，中国是第一个向伊朗送出试剂盒的国家，还派出了专家医疗队，世界上再无第二个国家能向伊朗提供这样的建议和援助，这令人永生难忘。