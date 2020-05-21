好消息！伊朗全国累计治愈病例超1万

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗卫生部公关和新闻中心主任贾汉普尔表示，自20日中午至21日中午，伊境内新增新冠肺炎确诊病例2392例，新增死亡病例66例；伊境内累计确诊129341例，累计死亡7249例，累计治愈100564例，累计进行新冠病毒检测746045人次；现存确诊重症患者2655人。
伊朗总统鲁哈尼同日表示，伊朗同时存在“两种病毒”，即新冠病毒与美国的“制裁病毒”；无论是新冠病毒还是美国制裁只能对伊朗产生一定影响，但绝不会阻止伊朗前进。伊朗将继续加强经济生产。
伊通社（IRNA）德黑兰 05月21电 伊朗卫生部5月21日通报称，该国新增2392例新冠肺炎确诊病例，连续4天新增超两千例，累计确诊129341例；新增死亡病例66例，累计死亡达7249例。
伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗卫生部公关和新闻中心主任贾汉普尔表示，自20日中午至21日中午，伊境内新增新冠肺炎确诊病例2392例，新增死亡病例66例；伊境内累计确诊129341例，累计死亡7249例，累计治愈100564例，累计进行新冠病毒检测746045人次；现存确诊重症患者2655人。
伊朗总统鲁哈尼同日表示，伊朗同时存在“两种病毒”，即新冠病毒与美国的“制裁病毒”；无论是新冠病毒还是美国制裁只能对伊朗产生一定影响，但绝不会阻止伊朗前进。伊朗将继续加强经济生产。
Your Comment