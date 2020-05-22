伊朗驻华大使馆举办了国际耶路撒冷日网络视频活动

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗驻华大使馆在周四举办了纪念国际耶路撒冷日活动，该活动以网络视频的方式进行，马石头在次会议上补充说，世界各地的穆斯林不应允许犹太复国主义政权对巴勒斯坦人民的的残酷行径继续下去，这是每个穆斯林的责任，我们必须勇敢地承担这一责任，捍卫圣城和阿克萨清真寺的荣誉。

他指出，巴勒斯坦人民长期以来遭受压迫，他说，圣城（耶路撒冷）是世界穆斯林的巨大伤痛，巴勒斯坦也是世界人民的创伤。

这位中国思想家和伊斯兰学者说，耶路撒冷是一个圣洁的地方，从穆斯林的朝向，以色列后裔的目的地到尊贵的圣人（PBUH）登宵都起源于此地，圣城（耶路撒冷）一直以来都被称为穆斯林的起源地，先知和圣徒的墓地，世界穆斯林最神圣的地方之一，二战后被以色列犹太人非法占领。

他说，自1948年以来，以色列在占领地区成立政府至今，就不断扩大占据点，并将圣城（耶路撒冷）变成一个由侵略者包围的"孤岛"。

马石头教授说，第二次世界大战和联合国成立后，世界上出现了新的国际法，人类进入现代文明年代，但唯一尚未解决的问题是以色列对巴勒斯坦的入侵问题，如我们所见，以色列人正在被占领的巴勒斯坦领土上建立定居点并杀害他们，使圣城（耶路撒冷）成为文明和现代社会中野蛮和不人道的场所。

他说，自那时以来，以色列对巴勒斯坦的罪恶行径一直继续下去，甚至更加糟糕，几乎每天每月都数次侵占被占领土，联合国见证了以色列残酷和不人道的侵略，但它却不闻不问，甚至一次也没有谴责它，这与联合国成立时维护世界和平的主要目标形成鲜明对比。

马说，在这种情况下，伊朗伊斯兰革命的创始人伊玛目霍梅尼（Imam Khomeini）将斋月的最后一个星期五称为“世界圣城日”呼吁同情受压迫者，唤醒良知，倡导公平。自那时起，每年的这一天，我们见证了支持巴勒斯坦人民的重大事件，并为此在清真寺做祈祷，但今年，由于新冠病毒疫情，“世界圣城日”计划将在网络上举行，可能会有成千上万的中国穆斯林将在家里祈祷支持巴勒斯坦兄弟。

中国伊斯兰学者强调，今天，巴勒斯坦人民的生活、人权和安全引起了全世界20亿穆斯林的关注，每个人都在思考我能为捍卫圣城（耶路撒冷）做些什么。

他继续说，我们可以在"世界圣城日"声援巴勒斯坦人民，声援全世界爱好和平的人，不管你是什么种族或信仰什么宗教，你都不会忘记支持被压迫的巴勒斯坦人民，反对霸权主义，因为巴勒斯坦问题是世界和平准则，如果不解决巴勒斯坦人民的压迫问题，世界就永远不会建立和平。

他说，圣城的政权不仅只属于巴勒斯坦人民，而且属于全世界的穆斯林，圣城是全世界穆斯林共同的精神家园，因此，关于圣城问题，我们将不留余力抵抗到底，直到实现圣城和巴勒斯坦的和平。

马石头说，作为穆斯林，声援被压迫的巴勒斯坦人民和支持圣城是我们的当下职责之一，我们有义务团结起来用生命和财产，以及我们所拥有的一切去捍卫圣城，否则我们都将受到指责。

这位中国研究员强调，作为一个中国穆斯林，我很荣幸生活在一个轻松快乐的环境中，我们的生活富裕，思想自由，因为我们有一个强大的祖国。

作为中国穆斯林学者，他表示希望尽快全面、公正的解决巴勒斯坦问题，并希望耶路撒冷早日回到巴勒斯坦人民的怀抱和穆斯林世界，这将使国际社会受益。

马石头继续讲道，中国政府一贯支持巴勒斯坦人民恢复其合法的民族权利，建立完全自主独立的巴勒斯坦国，也希望中国各族穆斯林在政府的领导下位早日实现耶路撒冷的和平作出努力。