伊朗驻华大使：我们很高兴中国坚定支持巴勒斯坦人民的正义事业

伊朗国家通讯社（IRNA）：穆罕默德·凯沙瓦扎德（Mohammad Keshavarzzadeh）于周四在北京举行了庆祝国际耶路撒冷日的网络研讨会，就美国对犹太复国主义政权的支持表示道，美国为支持以色列而采取的单方面行动，导致了巴勒斯坦人以及世界上大多数政府和国家，对美国所执行的所谓的“和平计划”方面的善意产生质疑。

据他称，特朗普在美国总统大选期间，曾承诺要结束巴勒斯坦问题，但在赢得选举后，他试图兑现对犹太复国主义有利的诺言。

伊朗驻华大使表示，华盛顿于1947年作出反对巴勒斯坦支持犹太复国主义政权的决定，美国除了每年向以色列提供38亿美元军事援助外，还采取了诸如以耶路撒冷为以色列首都、将美国大使馆从特拉维夫转移到耶路撒冷、关闭华盛顿安全办公室处、停止向安德雷瓦捐款和删除巴勒斯坦难民档案的行动，此外，还实施了承认以色列统治下的被占领地戈兰等措施。

他将特朗普的最后一场演讲描述为2020年1月28日“世纪交易”和平计划的完整揭幕，并表示：

“这种单方面的、完全有利于犹太复国主义政权的阴谋，旨在永远解决巴勒斯坦问题为目标，实际上，以色列利用美国为其开的绿灯以单方面执行该计划为借口，大力寻求兼并将西岸和约旦的部分地区，以扩大 对这些地区的统治 。

中国强调实现巴勒斯坦人民的权利

伊朗驻华大使说，我们很高兴中国政府从未忽视巴勒斯坦人民的权利，中国政府强调巴勒斯坦人民的权利的必要性，并反对将美国大使馆转移到耶路撒冷。

伊朗反对侵犯巴勒斯坦的权利

他指出伊朗伊斯兰共和国反对侵犯巴勒斯坦人的权利及其残忍的杀戮，犹太复国主义政权篡夺他们的土地，并对巴勒斯坦政权和邻国进行武装袭击。他指出，犹太复国主义政权的杀戮行为遭到国际社会的反对和批评，只有少数国家，其中包括特朗普政府，支持这一欺诈政权的政策。

他指出，伊朗伊斯兰共和国对关于巴勒斯坦的问题的立场非常明确，坚持以国际法为基础准则。他说：“我们认为，各国的命运应由自己而不是其他人来决定。”

凯沙瓦扎德（Keshavarzzadeh）称“和平公投”是解决巴勒斯坦危机的最佳方式，并说，为了解决巴勒斯坦危机，伊朗伊斯兰共和国提出了一项民主和公正的计划，题为“在巴勒斯坦举行全民公决”，该计划也已在联合国秘书处登记。

他补充说，伊朗伊斯兰共和国认为，巴勒斯坦难民返回其家园，并在该国本土民众中举行全民公决以确定国家命运和政治制度类型，这是解决这一冲突的最有效方法。巴勒斯坦的穆斯林、犹太人和基督教徒将能够选择自己的法律制度类型，并自由、平等地享有其权利。