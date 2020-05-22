快讯：伊朗最高领袖就巴勒斯坦问题提七点建议

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗伊斯兰共和国最高领袖阿亚图拉·赛义德·阿里·哈梅内伊（Ayatollah Seyyed Ali Khamenei）说，谁应对阿富汗、也门、利比亚、伊拉克、叙利亚和其他国家的所有流血事件负责？谁应对巴勒斯坦境内的所有犯罪、掠夺、破坏和压迫负责？为什么没有人能计算出伊斯兰世界中受压迫的人的数量？为什么没有人对屠杀穆斯林事件表示哀悼？为什么成千上万的巴勒斯坦人要在流离失所的地方生活70年？

阿亚图拉·哈梅内伊强调，伊斯兰世界的政治和军事精英不容忽视的重要一点是，美国和犹太复国主义分子的政策正在将冲突转移到抵抗战线后方。制造叙利亚内战；在也门进行杀戮；在伊拉克制造暗杀，制造破坏，并一手炮制了达伊沙恐怖组织；在地区其他国家也制造类似事件。这些阴谋诡计都是为了打击抵抗阵线，以便给犹太复国主义政权提供苟延残喘的机会。

伊朗最高领袖表示，现如今，新冠肺炎也已成为现实，所有明智的人都认为必须与之抗争。而长期存在的犹太复国主义病毒则不会存活长久，凭借年轻人的努力、信念和热情，这一病毒将会被彻底清除。

阿亚图拉·哈梅内伊说，现在，本应该为向萨达姆政权出售化学武器而永远感到羞愧的欧洲政府，却将真主党视为非法组织！像美国这样的政权才是非法的，它一手炮制了达伊沙恐怖组织；而一些欧洲政权，却用化学物质杀死了数万名伊朗人和伊拉克人。

伊朗最高领袖这样总结：巴勒斯坦属于巴勒斯坦人，必须受其意志支配。我们约二十年前就提出了巴勒斯坦所有宗教和种族进行全民公投的计划，这是应对巴勒斯坦当今和未来挑战的唯一结论。该计划表明，西方人老调重弹的反犹太人声称完全没有根据。在该计划中，让巴勒斯坦的犹太人、基督教徒和穆斯林共同参与全民公投，确定巴勒斯坦国的政治体制。

伊朗伊斯兰共和国最高领袖提出七点建议：

1-为解放巴勒斯坦而进行的斗争是为真主而进行的圣战，是可嘉的伊斯兰义务。这样的斗争取得胜利是有保证的，因为如果战士被杀害，他便是烈士。除此之外，巴勒斯坦问题是人类的问题，数百万人被驱逐出家园、农场和住所，谋杀和犯罪伤害并影响着每个人。如果你有勇气，就必须面对它。因此，将其仅限于一个纯粹的巴勒斯坦问题，至多是阿拉伯问题，是一个严重的错误。

那些认为某些巴勒斯坦人或几个阿拉伯国家统治者的妥协会解决这个伊斯兰和人类问题的人在理解这个问题上存在很大的错误，并有可能在这个问题上出现了背叛。

2-这场斗争的目标是解放整个巴勒斯坦领土，从海到河，并使所有巴勒斯坦人返回自己的家园。在粗鲁的犹太复国主义者的文学中提到的羞辱方式，将其简化为在这片土地上建立一个国家，既不是真理的标志，也不是现实主义的标志。事实是，今天，数百万巴勒斯坦人已经达到了一定的思想和自信水平，可以使这场伟大的圣战成为一种决心。当然，他们对真主的援助和最终的胜利深信不疑。真主说：“真主定会襄助援助他的人，真主确是全能的，仁慈的。”

3-尽管可以在这场斗争中利用任何合法合规的机会，例如全球支持，但有必要避免信任西方政府以及依附于西方的国际社会。因为他们对任何有影响力的伊斯兰实体都怀有敌意；他们无视全人类和各民族的权利；他们给伊斯兰民族带来了最大的破坏；他们对伊斯兰民族犯下了罪行。然而，没有任何一个机构或犯罪势力会对在多个伊斯兰和阿拉伯国家的暗杀、屠杀、战争、爆炸和人为饥荒负责。

现如今，全世界都在统计并关注新冠肺炎遇难者的人数，却无人问津美国和欧洲点燃战争烈火的国家，更没有人对成千上万的遇难者和俘虏负责。谁应对阿富汗、也门、利比亚、伊拉克、叙利亚和其他国家的所有流血事件负责？谁应对巴勒斯坦境内的所有犯罪、掠夺、破坏和压迫负责？为什么没有人能计算出伊斯兰世界中受压迫的人的数量？为什么没有人对屠杀穆斯林事件表示哀悼？为什么成千上万的巴勒斯坦人要在流离失所的地方生活70年？为什么要亵渎穆斯林的第一个朝向——圣城古都斯？所谓的联合国不履行其职责，所谓的人权机构名存实亡。捍卫儿童和妇女权利的口号却将也门和巴勒斯坦受压迫的妇孺排除在外。

这就是西方列强和所谓的国际社会当前的真实写照。他们在地区扶植的一些傀儡政府的情况甚至更卑鄙，更糟糕。

因此，一个热心和具有宗教信仰的社会必须依靠自己内在的力量，依靠对真主的信赖来战胜所有困难。

4-伊斯兰世界的政治和军事精英不容忽视的重要一点是，美国和犹太复国主义分子的政策正在将冲突转移到抵抗战线后方。制造叙利亚内战；在也门进行杀戮；在伊拉克制造暗杀，制造破坏，并一手炮制了达伊沙恐怖组织；在地区其他国家也制造类似事件。这些阴谋诡计都是为了打击抵抗阵线，以便给犹太复国主义政权提供苟延残喘的机会。穆斯林国家的某些政客愚昧无知，因为他们心知肚明，自己在为敌人提供服务。阻止这种情况的主要方法是对整个伊斯兰世界的青年提出要求。所有伊斯兰国家的青年，尤其是阿拉伯世界的年轻人不应忽视伊玛目霍梅尼训诫，即：你们应对美国发出吼声，对犹太复国主义敌人亦是如此。

5-与犹太复国主义政权关系正常化的政策是美国奉行的主要政策之一。地区一些阿拉伯国家一直扮演着美国马前卒的角色，一直为美国做着诸如经济联络之类的必要前提准备工作。所有这些努力都是徒劳的，是完全没有结果的。对地区而言，犹太复国主义政权是纯粹的致命性衍生物。毋庸置疑，该伪政权势必会被铲除。然而，对于那些将其资源服务于霸权主义势力政策的人来说，为了证明其丑陋行径是合理的，有人竟认为，犹太复国主义政权在该地区的存在是必然现实，从而遗忘了打击和消除这一致命的、百害而无一利的存在。现如今，新冠肺炎也已成为现实，所有明智的人都认为必须与之抗争。而长期存在的犹太复国主义病毒则不会存活长久，凭借年轻人的努力、信念和热情，这一病毒将会被彻底清除。

6-本人最重要的建议是继续斗争，使圣战组织及其合作系统化，扩大在巴勒斯坦领土内的圣战范围。每个人都必须在这场神圣的战争中帮助巴勒斯坦人民，紧握巴勒斯坦战士的双手，成为他们的坚强后盾。我们将不遗余力地行走在这条道路上，并为此感到骄傲和自豪。直到有一天，我们意识到，巴勒斯坦战士有信仰、热情和勇气，而他唯一的问题是缺乏武器。于是，我们在真主的指引和襄助下制定了计划，并最终使巴勒斯坦的力量平衡发生了变化。今天的加沙可以抵抗犹太复国主义敌人的军事侵略并取得胜利。这种在所谓的“被占领土”问题上的变化将使巴勒斯坦问题更接近最后一步。巴勒斯坦自治权力机构在此方面肩负着重大责任。我们无法与野蛮的敌人对话，除非凭借实力。感赞真主，在这个勇敢而坚韧的巴勒斯坦民族中，这种实力的基础已准备就绪。今天的巴勒斯坦青年渴望捍卫自己的尊严。巴勒斯坦的哈马斯和圣战组织，黎巴嫩的真主党已经证实了这一点。世界没有忘记，也不会忘记犹太复国主义侵略军队突破黎巴嫩边界并行进到贝鲁特的那一天，却最终在真主党的沉重打击之下，只能以惨重的人员伤亡而认输，并撤退至黎巴嫩边界，并央求停火，这就是实力。现在，本应该为向萨达姆政权出售化学武器而永远感到羞愧的欧洲政府，却将真主党视为非法组织！像美国这样的政权才是非法的，它一手炮制了达伊沙恐怖组织；而一些欧洲政权，却用化学物质杀死了数万名伊朗人和伊拉克人。

7-总而言之，巴勒斯坦属于巴勒斯坦人，必须受其意志支配。我们约二十年前就提出了巴勒斯坦所有宗教和种族进行全民公投的计划，这是应对巴勒斯坦当今和未来挑战的唯一结论。该计划表明，西方人老调重弹的反犹太人声称完全没有根据。在该计划中，让巴勒斯坦的犹太人、基督教徒和穆斯林共同参与全民公投，确定巴勒斯坦国的政治体制。