伊朗，迈出了危险一步，逐步复工复产

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗总统鲁哈尼昨日（23日）在国家抗疫会议上宣布：政府机构将于5月30日起全面恢复工作，但民众仍要遵守卫生部制定的“智能疏远计划”。

伊朗总统鲁哈尼称，全国疫情形势已基本稳定，已有10个省份控制住了疫情，政府工作时间为07：30-14：30，直到新的通知发布。

本周开始，伊朗境内所有博物馆及娱乐场所开业；下周开始部分清真寺将逐步允许民众祷告，旅行社及酒店等恢复工作。斋月过后全国各地的餐馆将重新营业。大学也将于6月6日重新开放，部分体育比赛可在没有观众的情况下举行。

当前伊朗新冠肺炎疫情形势已出现了反弹，不过这并未引起伊朗政府和民众的注意。下面是近日新增确诊数据：5月23日新增确诊1869例、5月22日新增确诊2311例、5月21日新增确诊2392例、5月20日新增确诊2346例、5月19日新增确诊2111例、5月18日新增确诊2294例、5月17日新增确诊1806例。

伊朗自2月19日爆发新冠肺炎疫情以来，采取了多项了防疫管控措施，如工厂停工、商店停商、学生停课、交通停运等，尤其是在波斯新年中并未出现疫情爆发，可以说是取得了一定成效。