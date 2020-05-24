伊朗媒体人谈中国政府工作报告：体现了中国“以民为本”的施政思路

伊朗国家通讯社（IRNA）：据国际在线报道，当地时间22日，伊朗国家电视台记者波比·纳德里在接受记者采访时表示，今年中国的政府工作报告虽然没有为中国经济发展设定目标，但报告中宣布的一系列惠民政策，体现了中国政府在后新冠肺炎疫情时代“以民为本”的施政思路，这些措施将帮助中国在战胜新冠肺炎疫情后，进一步取得全面脱贫的胜利。

中国的政府工作报告发布后，其中有关中国“要坚定不移扩大对外开放，以开放促改革促发展”的内容让伊朗国家电视台记者波比·纳德里印象最为深刻。他认为，全球贸易保护主义的态势在新冠肺炎疫情暴发后尤其明显，在这样的背景下，中国能继续倡导全球化、保持自身开放的姿态，非常不容易，“当前全球依然在与新冠肺炎疫情做艰苦斗争。李克强总理在政府工作报告中明确表示，中国将继续欢迎外国投资，继续对外国公司和投资者保持开放姿态等等，这表明中国在践行自身对于全球化的责任，其他的一些国家也应该拿出行动来，确保在新冠肺炎疫情结束之后，全球化趋势像疫情之前一样向前发展。”

纳德里认为，当前，全球很多国家仍在奋力抗击新冠肺炎疫情，中国此时成功地召开全国人民代表大会，说明中国已经恢复了生活秩序，有信心有能力克服疫情结束后所面临的挑战，并继续保持经济发展。这向世界发出了积极信号，并给世界经济带来动力。“中国政府已经成功地控制住了疫情，而且在政府工作报告中为社会经济发展制定了一系列的新措施。毫无疑问，中国将面临很多挑战，但中国的经济将继续保持它的韧性，这得益于中国独特的制度优势和强劲的经济基础，尤其是无数勤劳智慧的中国人民。我相信中国将给世界经济带来很多动力，中国在今年也将继续保持经济增长。”

纳德里认为，中国今年的政府工作报告虽然没有具体设定今年的经济发展目标，但报告中提到的一系列保就业、惠民生的措施，足以体现出中国政府“以民为本”的执政思路，“我认为，现在就业问题应该是中国政府优先考虑的议题。确保民众有工作，这恰恰是中国政府当前在做的，这是负责任的表现。政府工作报告中提到的其他一系列新措施，也将给中国的经济带来前所未有的激励，比如：支持就业、保证收入增长得以广泛合理地分配并为求职者提供职业培训。这些政策是以民为本的，旨在在后新冠肺炎疫情时代为民众提供支持。”

