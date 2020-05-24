伊朗最漂亮的石桥：拥有双层结构，即是桥梁又起水坝的作用

伊朗国家通讯社（IRNA）：一位来伊朗旅游的中国游客在其百家号网页——无尾象和猫，分享了他最近去伊朗伊斯法汗市旅游的经历。全文如下：

说起桥梁，大多数中国人都知道在我们的文化中心北京，有一座清朝的十七孔联拱大石桥，名曰十七孔桥。同样在几千里之外的伊朗文化古都伊斯法罕，也同样有一座颇具特色的石桥——名叫三十三孔桥，它建于阿巴斯王朝时期，因为有三十三个桥孔而得名。

伊朗伊斯法罕的三十三孔桥是该地区的11座桥梁之一，它被高度评价为萨菲桥梁设计最著名的代表作之一。33孔桥的神奇之处便在于，它看起来简单简陋，却是一座既能蓄水，又能通车的桥梁。伊朗的朋友告诉我：这座桥是伊斯法罕最受欢迎的桥，夏天的时候，大家都爱到这里来乘凉。

该桥横跨当地的扎因达鲁河，长297米，宽13米。这座建于十七世纪初的桥已经成了伊朗著名的旅游景点，一年中绝大多数的时间里都是人头攒动，熙熙攘攘，热闹的场景从傍晚能一直延续到深夜。如果想要拍摄到空无一人的照片，基本上只能晚上前来。

三十三孔桥主要分上下两层，下层有三十三个半圆形极具伊朗建筑风格的桥洞，桥上的构造更为讲究：中间的桥面被侧面两排三米高的墙面所夹裹，墙面上每隔一个桥洞米就有一扇能够出去的弧形门。

两面外侧各有一米左右宽的空间，形成一条特别美丽的走廊，每当清晨和傍晚的时候，阳光斜射在桥上就会形成一道非常美丽的画面，很多人会以此为背景来进行拍摄。除了游客以外，爱美的伊朗女孩都爱和闺蜜来这里拍照。在这里我看到了他们热爱生活的一面。

每当夕阳西沉的时候，整座桥都会被灯光打亮，桥的倒影印在水面上，形成一幅对称的画面，自带暖橙色的灯光赋予了三十三孔桥简约而诗意的美感。每年十月是这座桥最美丽的时候，如果遇上旱季，那就会给整个行程大打折扣。

不光是在桥面上，桥洞里，还是桥两岸，享受生活的伊朗人赋予了它生机和灵魂。我们漫步桥上‘穿行于桥两侧的拱廊之中，仿佛就像是穿越了时空，一切都让人轻松惬意。有人说：三十三孔桥最迷人的所在，是因为这里聚集着许许多多的伊朗年轻人，他们三三两两地走在桥上，或是围坐在一起，也是一道难得的风景，即便是走遍伊朗其它地方，也能在同一个地方看见如此多的年轻人聚集在一起。如同伊朗许多其他地方一样，这里到处弥漫着文化的韵味，记录着历史的痕迹。伊朗许多其他地方一样，到处弥漫着文化的韵味，记录着历史的痕迹，或许只有阅历丰富的人才能洞察到它的深邃。