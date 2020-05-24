伊朗服务业吸纳该国一半就业人数

伊朗国家通讯社（IRNA）：根据伊朗统计中心（SCI）的数据，在上一个财政年度（2019年3月-2020年3月），服务业的就业人数占该国总就业人口的50.3％，即1220万人。

SCI关于伊朗就业市场的最新报告显示，去年的总就业人口超过2427万，比前一年增加了近43万。工业和农业部门分别提供了32％和17.7％的工作机会。

伊历去年，伊朗的失业率（即15岁及以上的失业人口比例）为10.7％，比前年下降1.5％。劳动力参与率（15岁及以上人口中从事经济活动或正在寻找工作的比例）为44.1％，同比下降0.4％。

伊合作社劳工和社会福利部的官员米尔扎伊表示，在冠状病毒爆发后申请失业救济的大多数人都已在服务业工作。

政府发言人拉比伊表示，冠状病毒可能使经济损失多达400万个工作岗位。伊合作社劳工和社会福利部另一位官员最近表示：“自3月13日以来，已有近82.1万人申请失业救济，其中有68.8万人有资格申请失业救济。”“只有那些受《劳动法》，《社会保障法》和《失业保险法》保障的人才有资格领取失业救济金。”他补充说：“（伊历）去年领取失业救济的总人数为26万人。”

据合作社劳工和社会福利部称，到目前为止，已向伊朗社会保障组织的失业保险基金存入了12860亿里亚尔（合7300万美元），该资金来自伊朗国家发展基金会10亿欧元的冠状病毒救助计划。