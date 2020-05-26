中媒：第二艘伊朗油轮抵达！委内瑞拉苏-30、F-16飞越上空护航

伊朗国家通讯社（IRNA）：中国媒体报道，委内瑞拉媒体宣布，第二艘装载有汽油的伊朗油轮已经驶入了委内瑞拉领海。

此前的23日晚，向委内瑞拉运输石油以帮助其缓解燃料短缺的5艘伊朗油轮中的第1艘进入委内瑞拉专属经济区，委内瑞拉军方出动军舰和战机等为其护航。

委内瑞拉南方电视台（Telesur）25日说，伊朗油轮“森林”号（Forest）进入了委内瑞拉的领海，就像第一艘油轮“财富”号（Fortune）一样，这艘油轮同样在委内瑞拉海军的护航下抵达了目的地。

而据南方电视台通讯员Madelein Garcia在社交媒体上发布的视频显示，除了军舰，委内瑞拉空军的苏-30战机和F-16战斗机也飞越了“财富”号上空。

南方电视台在其社交媒体上发文说： “伊朗的船只‘森林’号 接近委内瑞拉海岸，军方确认，在接下来的几个小时内，她将穿越玛格丽塔岛的北部，继续前往El Palito炼油厂。”

根据当前的报道，这两艘已经抵达委内瑞拉的伊朗油轮均未受到美国方面的干扰，但据半岛电视台报道，美国正在考虑采取应对措施。

伊朗总统哈桑·鲁哈尼23日警告说，伊朗油轮在前往委内瑞拉的途中经过加勒比海时，不允许美国干扰其航程。 如果美国人给在加勒比海的伊朗油轮制造麻烦，伊朗也会给美国人制造麻烦。