伊朗新冠确诊病例达141591例 累计治愈111176例

伊通社（IRNA）德黑兰 05月27电 给委内瑞拉运送石油产品的5艘伊朗油轮中的第一艘“财富”号顺利在首都加拉加斯附近的埃尔巴利托港靠岸。同时紧跟“财富”号的第二艘名为“森林”号的伊朗油轮也已通过加勒比海进入委领海，该船也将停靠埃尔巴利托港。委军方派出护卫舰和直升机，欢迎伊朗油轮的到来。