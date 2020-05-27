伊朗新冠确诊病例达141591例 累计治愈111176例

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗卫生部公关和新闻中心主任贾汉普尔表示，自26日中午至27日中午，伊境内新增新冠肺炎确诊病例2080例，新增死亡病例56例，新增治愈病例1739例；伊境内累计确诊141591例，累计死亡7564例，累计治愈111176例，累计进行新冠病毒检测856546人次；现存确诊病例22851例，其中重症患者2551人。
贾还表示，今日新增确诊病例中，1668例为轻症患者，另外412例需住院治疗。全国整体疫情向好，但胡泽斯坦省仍是红色风险区。
伊通社（IRNA）德黑兰 05月27电 伊朗卫生部5月27日通报称，该国新增2080例新冠肺炎确诊病例，累计确诊141591例；新增死亡病例56例，累计死亡达7564例。
伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗卫生部公关和新闻中心主任贾汉普尔表示，自26日中午至27日中午，伊境内新增新冠肺炎确诊病例2080例，新增死亡病例56例，新增治愈病例1739例；伊境内累计确诊141591例，累计死亡7564例，累计治愈111176例，累计进行新冠病毒检测856546人次；现存确诊病例22851例，其中重症患者2551人。
贾还表示，今日新增确诊病例中，1668例为轻症患者，另外412例需住院治疗。全国整体疫情向好，但胡泽斯坦省仍是红色风险区。
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