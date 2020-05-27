伊朗油轮开始在委内瑞拉卸货 第二艘油轮也很快抵达目的地

伊朗国家通讯社（IRNA）：委内瑞拉石油部长Tareck El Aissami周一表示，向委内瑞拉输送燃料的五艘伊朗油轮中，第一艘已经停泊在供埃尔巴利托炼厂使用的一个码头上；根据路孚特数据，第二艘油轮也已经驶入附近水域。

路透社报道，根据政府方面以及消息人士和TankerTrackers.com的估算，伊朗提供委内瑞拉153万桶汽油和组份油，此举招来美国当局批评。这两国目前都受到美国经济制裁。

与此同时，委内瑞拉媒体25日证实，已有两艘伊朗油轮当天抵达委内瑞拉港口。此举使得委内瑞拉战略性的埃尔帕利托（El Palito）炼油厂，因美国施加制裁而被迫大幅减产后，恢复汽油生产。委内瑞拉方面对伊朗表示感谢，称两国联合起来在与美国的斗争中必将占据上风。

据委内瑞拉南方电视台（teleSUR）当地时间周一（25日）消息，埃尔帕利托炼油厂已从当日抵达伊朗油轮“财富号”（Fortune）上接收化学添加剂和燃料，并重启该公司的汽油生产和分配。第二艘伊朗油轮“森林号”（Forest）也在5月25日凌晨抵达后不久就开始向该炼油厂供应汽油。据报道，这两艘油轮属于伊朗五艘油轮船队的一部分，这些油轮向委内瑞拉运送了153万桶汽油和烷基化物，以帮助该国应对严重的燃料危机。舰队中的其余船只——矮牵牛、法松和克拉维尔——计划在未来几天抵达这个汽油短缺的拉丁美洲国家。

据报道，埃尔帕利托的炼油能力每天超过14万桶，使其成为委内瑞拉的第四大燃料处理厂商。该炼油厂通过管道供应该国中西部地区用油。2019年，美国政府对委内瑞拉石油部和国营石油公司委内瑞拉石油公司（PDVSA）实施了制裁。禁令使委内瑞拉难以进口燃料，导致广泛的汽油短缺。

由于伊朗和委内瑞拉的石油部门都已成为美国严厉制裁的目标，因此伊朗的运输行为激怒了华盛顿。美国扬言要采取应对措施，但未详细说明其后果。伊朗方面则警告说，如果美国最近加强在加勒比海水域的军事存在，对油轮造成任何问题并阻止其到达目的地，伊朗将采取报复措施。

委内瑞拉方面对伊朗的抒困举措表达了感谢。25日，委内瑞拉总统马杜罗在社交媒体表示，伊朗油轮“财富号”的到来，标志着伊朗人民与委内瑞拉人民的团结，“在霸权主义试图强行统治时，只有自由民族的兄弟会拯救我们。”委内瑞拉石油部长艾萨米（Tareck El Aissami）感谢伊朗政府派遣船只，并强调说，停泊行为表明两国是独立自主的国家。

委内瑞拉空军发布视频，赞扬伊朗无视美国制裁，向委内瑞拉运送燃料。委空军称，伊朗和委内瑞拉以尊严和勇气与美国政府的帝国主义行为作斗争。视频显示委内瑞拉战机护送第二艘伊朗油轮“森林号”进入委国内领域，并指出在与美国政府的帝国主义行为做联合斗争之时，委内瑞拉和伊朗“必将占据上风”，“胜利属于我们！”（