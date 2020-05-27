伊朗新一届议会开幕，会场维持社交距离

伊朗国家通讯社（IRNA）：5月20日伊朗伊斯兰第十届议会于当天召开了最后一次公开会议。伊朗第十届议会议长拉里贾尼正式宣布该届议会结束任期。
伊朗第十一届议会选举已于当地时间2月21日进行，新当选议员将于5月27日正式履职。
伊朗伊斯兰议会是伊朗国家最高立法机构，实行一院制。有290个议席，任期4年。
议会负责审议议案、通过预算决算，有权监督政府工作、对部长投不信任票、弹劾总统等。但议会通过的法律需经宪法监护委员会批准方可生效。
伊通社（IRNA）德黑兰 05月27电 今日早伊朗新一届议会开幕，伊朗总统鲁哈尼等国家一级官员参加并发言；因为最近在伊朗爆发疫情，会场维持社交距离。
伊朗国家通讯社（IRNA）：5月20日伊朗伊斯兰第十届议会于当天召开了最后一次公开会议。伊朗第十届议会议长拉里贾尼正式宣布该届议会结束任期。
伊朗第十一届议会选举已于当地时间2月21日进行，新当选议员将于5月27日正式履职。
伊朗伊斯兰议会是伊朗国家最高立法机构，实行一院制。有290个议席，任期4年。
议会负责审议议案、通过预算决算，有权监督政府工作、对部长投不信任票、弹劾总统等。但议会通过的法律需经宪法监护委员会批准方可生效。
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