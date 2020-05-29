伊斯法罕伊玛目广场已注册为世界文化财产

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗伊斯法罕大学国际科学合作办公室主任周五在接受伊通社（IRNA）采访时表示，伊斯法罕的伊玛目霍梅尼广场因其独特的遗产、历史、经济和城市特色，被在欧盟进行的一项研究项目中被选定并引入为国际组织的国家文化遗产地。

赛义德·卡米尔·塔比（Sayed Kamil Taybi）表示，这项名为“定义世界重要城市文化遗产的新用途的投资吸引力链”的研究项目是在欧盟“2020地平线”项目的框架内实施的，并补充说，最近，伊斯法罕的伊玛目广场作为（资产）文化遗产，是由欧盟在此研究项目中引入并注册的。

“2020地平线”是欧盟于2016年与世界各地的各种机构和大学，在多个领域开展的研究合作项目，其中包括可持续发展、环境、清洁能源和文化遗产等领域。

他补充说，在这个项目中，伊斯法罕与蒙特利尔、阿曼、圣何塞和地拉那等城市一起被引介为文化遗产资产领域的六个城市之一。

伊玛目广场（Imam Square）建于约400年前的萨法维（Safavid）时代。这座历史悠久的建筑群的建筑和工程， 400年后，已发展成市场、清真寺、学校、娱乐和体育设施的社会、经济和文化需求链，不仅保持了其应用和作用，而且还成为吸引国内外游客的中心。