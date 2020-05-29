前德黑兰市长卡利巴夫当选伊朗第十一届议会议长

伊朗国家通讯社（IRNA）：参与竞选的费雷顿·阿巴斯（Feridun Abbasi）获得17票，另外一位竞选获得12票。共有267议员参与投票，其中有效票为259票，无效票8票。

选举阿米尔·胡赛因·哈神秘（Amirhosein Ghazi Zadeh Hashemi） 为第一副议长，获得208票；阿里·尼克扎德（Ali Nikzad）为第二副议长，获得196票。

5月27日，伊朗最高领袖哈梅内伊在一份对新届议会的声明指示，鉴于拉里贾尼在其三届议长任期内的突出工作经历，特任命前议长拉里贾尼为最高领袖顾问及伊朗确定国家利益委员会委员。

前议长阿里.拉里贾尼（Ali Larijiani）于2008年当选伊朗议会议员，同年就任议会议长，为伊朗第八届、九届、十届议会议长，在任共12年。

27日，伊朗第十一届议会举行宣誓就任仪式，268名新任议员出席；伊朗总统鲁哈尼及内阁部长参加了议员就职仪式。

鲁哈尼总统表示，政府将全力支持和配合议会的工作，保证伊朗国家及社会的健康有序发展。

穆罕默德·巴克尔·卡利巴夫（Mohammad Bagher ghalibaf）出生于1961年8月，曾作为飞行员亲历1980年至1988年的两伊战争，后来担任伊朗革命卫队的空军司令，2000年被任命为全国警察总监。