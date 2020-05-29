伊朗能够出口N95口罩和生产设备

伊朗国家通讯社（IRNA）：卡拉米是在出席伊朗首个国产医护机器人“KeyvanLifeBot”揭幕式上说这番话的，他指出，疫情给伊朗带来很多悲剧，但也有积极的一面。

在抗击新冠疫情过程中，伊朗科技企业研发生产大量设备。

伊朗近年来科技取得进步，2002年伊朗知识生产排名(全球)第54位，2018年上升至第15位，没有人相信这一点。

最近伊朗海关发言人宣布，由伊朗专家制造的新冠病毒测试试剂盒于两天前运抵德国。

根据伊朗海关的报告，赛耶德 鲁忽拉 拉提菲（Seyyed Ruhollah Latifi）表示，这批货物包含200套新冠病毒测试试剂盒，每套可以检测100人次。这批货物将用于2万人次的新冠病毒测试。

海关发言人继续说，这批货物于5月6号连同另一批发向土耳其的220套新冠病毒测试试剂盒在伊玛姆机场海关一起申报，由于航班限制，货物最终于周四（5月7号）由卡塔尔航班运抵土耳其，并在周一（5月11号）运抵德国。

在谈到该国在新冠病毒测试试剂盒领域的出口能力时，他说，这两批货物进行了42万次新冠病毒测试，而这家制造商的内置知识型公司已经宣布，它具有更高的批量生产能力，并可向世界出口。

据拉提菲（Latifi）的说法，包括非洲在内的一些国家正在等待从伊朗接收和购买这些货物，但航班限制成为运输这些试剂盒的主要障碍。

据伊通社（IRNA）的报道，在此之前，伊朗外交部长在推特上写道：“德黑兰已向德国、土耳其和其他国家发送了4万套先进的检测试剂盒。”