伊朗国防部长敦促波斯湾各国共同维护本地区和平与安全

伊朗国家通讯社（IRNA）：据伊朗国防部公共关系办公室称，阿米尔·哈塔米（Amir hatemi）准将参观了阿巴斯港的国防部海上工业部门。
他说，我们呼多次吁波斯湾各国共同努力,维护本地区的和平与安全。
伊朗国防部长将萨巴（Saba）工业组织建造和生产的浮动水雷称作为海军的荣誉之一。
他说，萨巴（Saba）水雷负责识别和销毁该地区水域内各种类型的海军水雷，这些水雷将在不久的将来移交给战略海军，以执行重要任务。
伊通社（IRNA）德黑兰 05月30电 伊朗国防部长表示，波斯湾的安全是该地区所有国家的共同利益。他强调，该地区国家有责任维护波斯湾的安全，允许美国从邻国进入该地区是一个战略错误。
伊朗国家通讯社（IRNA）：据伊朗国防部公共关系办公室称，阿米尔·哈塔米（Amir hatemi）准将参观了阿巴斯港的国防部海上工业部门。
他说，我们呼多次吁波斯湾各国共同努力,维护本地区的和平与安全。
伊朗国防部长将萨巴（Saba）工业组织建造和生产的浮动水雷称作为海军的荣誉之一。
他说，萨巴（Saba）水雷负责识别和销毁该地区水域内各种类型的海军水雷，这些水雷将在不久的将来移交给战略海军，以执行重要任务。
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