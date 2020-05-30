伊朗国防部长敦促波斯湾各国共同维护本地区和平与安全

伊通社（IRNA）德黑兰 05月30电 据说时任联合国教科文组织总干事马约尔在1993年访问卡尚时曾感慨：“卡尚的建筑师们是历史上最伟大的炼金术士，因为他们真的能做到披沙沥金。”未至卡尚时，对这话我将信将疑；行走其间时，总想再多了解一点炼金术士们的秘密；待离去时，更忍不住回头，只为再多看一眼这用黄土点化的奇迹之城。