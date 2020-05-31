伊朗外交部发言人：美国再退群只为掩盖其崩溃

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗外交部发言人阿巴斯·穆萨维（Abbas Musavi）在社交媒体发文表示，在新冠病毒肆虐全球的同时，美国终止了与世卫组织的关系，翻开了其“退群”系列的新篇章。

他说，在违背了对其人民的承诺之后，这个不负责任的政权（美国）一直在寻找替罪羊来掩盖其崩溃，但是，推卸责任的行为欺骗不了全世界。

当地时间5月29日下午，美国总统特朗普在白宫记者会宣布，将终止美国与世卫组织的关系，并将向该组织缴纳的会费调配至别处。