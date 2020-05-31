伊朗新任议长：对抗美国和犹太复国主义是伊朗议会的基本原则之一

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗新任议长，穆罕默德·巴格·卡利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf）在议会公开会议上致辞表示，新一届议会将与美国谈判或和解视为徒劳无益的。议会将遵循与美国抗争的策略，为苏莱马尼报仇。最终目标是将美军赶出该地区。

卡利巴夫表示，第十一届议会将继续沿着烈士苏莱曼尼（Soleimani）的道路前进，将其作为至始不变的战略，并将以支持巴勒斯坦、黎巴嫩真主党、抵抗团体、哈马斯、伊斯兰圣战组织以及遭受压迫的也门作为其革命和国家职责。他说，第十一届议会将永远和伊拉克人民、政府和当局同在，并随时准备好与伊进行任何形式的合作。

他在谈到议会的外交政策战略时强调说，第十一届议会认为反“傲慢”既是教义理想又是战略利益，并认为与美国的谈判和妥协是全球傲慢的轴，是徒劳的、有害的。

我们对抗美国恐怖分子的战略是完成烈士苏莱曼尼（Soleimani）的血腥复仇链。美国在艾因·阿萨德基地发动了一次史无前例的袭击，随着美国对伊斯兰共和国行动的无力反击，并随着美国恐怖军从该地区的彻底驱逐，我们将完成复仇。

立法机构负责人指出，第十一届议会虽然相信内生性和以人为本，但也考虑外向性。外向性必须考虑地区国家，特别是邻国，以及在困难时期与我们共苦的友好国家和具有重大战略利益的国家。

当然，第十一届议会支持扩大与整个国际社会的关系，但是它认为信任在历史背景和在伊斯兰共和国的经验上有黑记录的政府是一种战略错误。