伊朗新增确诊病例2516例 累计治愈118848例

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗卫生部公关和新闻中心主任贾汉普尔表示，自30日中午至31日中午，伊境内新增新冠肺炎确诊病例2516例，新增死亡病例63例；伊境内累计确诊151466例，累计死亡7797例，累计治愈118848例，累计进行新冠病毒检测935894人次；现存中重症患者2527人。

伊朗总统鲁哈尼昨日表示，政府评估疫情形势有几个标准，一是新增确诊人数，目前许多新增确诊病例是不具传染性无症状患者，民众无需担忧；二是基本传染数，就全国整体而言，基本传染数已降至1以下，但部分省份仍高于1；三是病床占用率，占用率接近90%时说明疫情比较严重，而我们现在已有许多病床空了出来。

鲁还说，疫情深刻改变了政治、社会、卫生、文化等各个领域，人们的生活在疫情期间受到一些限制且更加数字化了。我们短期内无法回到疫情之前，因此必须对生活方式做出长期改变。在与病毒共存的同时安排好社会经济和民众生活非常重要。

与此同时，伊朗国家疫情防控指挥部30日决定，即日起全国范围内的清真寺将在每日祷告时间开放，允许民众入内祷告；此前关于商场只能营业至下午6时的限制也将取消，各商场营业时间可恢复正常。