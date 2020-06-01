一滴血，55分钟出结果！伊生产新冠病毒快速检测试剂盒

伊朗国家通讯社（IRNA）："黛安天堂的健康助手"知识型公司的主任阿米尔·阿巴斯·伊斯玛仪尔·扎徳（Amir Abbas Esmaeilzadeh），关于新冠病毒新型检测试剂盒解释道，该公司开始从2008年开始从事肺癌、乳腺癌和结肠癌疾病的诊断和治疗。

他说，随着新冠病毒的爆发，该公司在癌症领域的所有活动都取消了，以致力于寻找一种检测新冠病毒的方法，通过昼夜调查研究，使用实时PCR方法设计了分子试剂盒，可以在最短时间和数量内检测出患者粘膜中的新冠病毒。

伊斯玛仪尔·扎徳（Ismail Zadeh）称该公司的分子试剂盒是以LAMP的方式。他解释说，每个人都可以在非专业的实验室，用这款试剂盒进行新冠病毒的测试。因为，患者通过在试剂盒内放入自己的唾液，再通过加热，不到一个小时，通过观察唾液颜色可以检测出阴阳性。

他补充说，该试剂盒已按照医疗设备总局的规定交付给巴斯德研究所进行定量和定性检查。所幸，分子检测试剂盒已获得巴斯德研究所的批准，我们现在正在获取生产许可证。

这项技术核心的负责人说，各国都在要求购买和接收该产品，并补充说，我们已接收到阿塞拜疆，土耳其，罗马尼亚，西班牙和英国等国的进口请求，我们正在获得出口欧洲的许可证。

伊斯玛仪尔·扎徳（Ismail Zadeh）强调，这种试剂盒除了可以加快诊断速度外，该公司设计的试剂盒的准确度是进口试剂盒的2.5至10倍。