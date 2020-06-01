伊朗外交部发言人：伊朗在韩国被冻结的财产必须退还

伊朗国家通讯社（IRNA）：以上是他周一就韩国向伊朗发送的价值50万美元的新型医疗产品的问题做出的回应。

伊朗外交部发言人赛义德·阿巴斯·穆萨维（Seyyed Abbas Musavi）说，韩国在这方面一直是疏忽和拖延的状态（退还伊朗资金）。

外交部发言人补充说，韩国就此问题援引制裁是不正确的，因为伊朗没有受到任何制裁，美国的制裁也作为一种毫无根据的政治手段不应该影响首尔的行为。

他补充说，韩国采取的新措施（向伊朗运送医疗物资）虽然是很小一步，但拖延了很久，他们需要多加思考，以免进一步破坏两国之间久负盛名的长期关系。

他就美国抗议活动的升级以及美国警察镇压抗议者，特别是对有色人种的歧视表示道，美国主张人权，对公民尤其对有色人种实施最残酷的镇压，这使每个人都感到悲伤和沮丧。

他就伊朗驻俄罗斯大使最近关于德黑兰与莫斯科就购买武器进行的谈判表示道，伊朗作为主权独立的国家有权进行任何交易，包括买卖武器交易。伊朗外交部发言人说，当然，伊朗也是可以知道军备的国家之一，我希望一些国家之前制造冲突和紧张局势都可以尽快消除。

他说，我们在自由贸易框架上没有任何分歧，不管是对待俄罗斯中国还是其他远的邻国，我们根据市场规范行事，我们将不受任何限制。