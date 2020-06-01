米体：米兰有意伊朗国脚阿兹蒙，但更关注的是约维奇

伊朗国家通讯社（IRNA）：报道称，米兰和那不勒斯都在关注25岁的伊朗前锋阿兹蒙，阿兹蒙是泽尼特的重要球员，他的身价在3000万欧元左右，但是可能一份2500万欧元的报价就能说服泽尼特放人。

据体育媒体报道，在最近21场俄超联赛中，阿兹蒙状态很好，并打进10粒进球，这也吸引了加齐迪斯的关注。

要想引进阿兹蒙，米兰需要击败来自那不勒斯的竞争。不过比起阿兹蒙，米兰更加关注的是皇马前锋约维奇。

约维奇可能将在今夏离开皇马，他已经成为了球队中“昂贵的冗员”，皇马可能以一个较低的价格出售他。