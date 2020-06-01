5艘伊朗油轮安全抵达，美战舰一枪不开撤退，俄：牛皮已被戳破

伊朗国家通讯社（IRNA）：据英国“路透社”6月1日报道，四名互不相关的知情人士证实，当地时间周日，第5艘伊朗油轮顺利抵达目的地委内瑞拉，将总计17.5万吨石油和开采冶炼设备交付给委内瑞拉国家石油公司，这一方面将解决委内瑞拉的严重能源危机，另一方面将提供该国自主产油炼油能力，对于打破美国的封锁至关重要。有意思的是，在伊朗5艘油轮当着美战舰的面突破封锁圈后，之前强硬威胁要拦截伊朗油轮的美军大批战舰却一枪不开撤退，离开了靠近委内瑞拉海岸线的加勒比海南部。

据媒体报道，俄罗斯军事专家认为，美国的牛皮已经被委内瑞拉和伊朗联手成功戳破，虽然力量对比看似悬殊，但是美国却对两国的石油贸易没有什么好办法，只能眼睁睁看着伊朗油轮一艘接一艘抵达委内瑞拉，最终被迫将军舰灰溜溜撤回。

根据专业的船舶跟踪网站，伊朗5艘油轮有惊无险地顺利抵达了委内瑞拉海域，大量的汽油将迅速分配给全国1540个加油站，据悉作为全世界石油储藏量最多的国家，委内瑞拉曾经靠着石油收入积累了大量的财富，该国的汽油价格极为低廉，甚至比瓶装水都要便宜，然而在美国实施严厉制裁后，不准委内瑞拉继续出口石油，也不准外界向委内瑞拉的油田和炼油厂提供零部件，这使得大部分都是高含硫原油、开采和冶炼成本较高的委内瑞拉不堪重负，最终导致了全国性的严重能源危机。

俄罗斯专家安德烈-巴克利茨基表示，伊朗对美国的新一轮制裁不屑一顾，尽管美伊关系将继续维持紧张的局面，但是伊朗却通过无视威胁向委内瑞拉运送燃料而展示了对美国的蔑视，虽然美国方面威胁要出动战舰拦截，但是伊朗却无所畏惧，其油轮堂堂正正驶向委内瑞拉，为盟友提供急需的汽油，并且拒绝对美国的“讹诈”买账，事实证明，美国最终未能下定决心动用武力拦截伊朗油轮，这使得伊朗和委内瑞拉赢得了这一轮的较量。

最新消息称，伊朗总参谋长巴盖里少将表示，伊朗正在密切关注美国“任何错误的举动”，监视中东乃至全球范围内的美军活动，任何国家如果威胁伊朗安全的话，那么德黑兰将别无选择，采取严厉的反击行动，与此同时，伊朗国防部长哈塔米准将也发出了严厉的警告，表示将对美国的新一轮制裁采取报复，不会对美国看似强硬的威胁做出任何退让，将采取一切手段维护伊朗的正当利益和国家主权。