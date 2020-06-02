新华社：伊朗新议长“首秀”对美示硬

伊朗国家通讯社（IRNA）：据新华社报道，伊朗议会新任议长穆罕默德-巴盖尔·加利巴夫5月31日在议会发表就职后首次重要演讲，认为伊朗与美国的任何对话都将是“徒劳”。

加利巴夫现年58岁，曾任伊朗伊斯兰革命卫队空军司令和首都德黑兰市长，被西方媒体视为对美强硬派。他5月28日在议长选举中当选，接替阿里·拉里贾尼出任新一任议长。

加利巴夫5月31日在电视讲话中说，新一届伊朗议会视美国为“全球傲慢自大的轴心”，认为“与美国谈判并姑息对方的做法徒劳且有害”。

加利巴夫提及美军今年初袭杀伊朗高级将领卡西姆·苏莱曼尼一事，誓言“复仇”。

“我们对抗美国的战略是完成对苏莱曼尼流血（牺牲）的复仇，”他说，这需要“彻底把美国军队赶出这一地区”。

美国2018年单方面退出伊朗核问题全面协议，恢复并追加对伊朗制裁，引发美伊对抗加剧。美军袭杀苏莱曼尼令美伊紧张关系进一步恶化。

对美方示硬同时，加利巴夫呼吁改善伊朗与邻国及一些大国的关系。他没有讲明是哪些大国，只说这些国家“在艰难时刻和伊朗做朋友并保持重要战略关系”。

伊朗“财富”号等5艘油轮近期向同样遭受美国制裁的委内瑞拉运送大约153万桶汽油和相关化学制剂，有望缓解委内瑞拉汽油短缺。委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗向伊方表达感谢。

伊朗议会有290个议席，任期通常为4年。伊朗议会今年2月举行选举。因一些议席票数没有达到要求，加之部分当选议员在新冠疫情中去世，议会预期9月补选。