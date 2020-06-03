伊朗石化行业目前正在实施16项发展计划

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗国家石油化工公司总经理穆罕玛迪表示，上财年(截至2020年3月份)，伊朗55家石化公司石化产品总产量3100万吨，出口2300万吨，创汇95亿美元。
他说伊朗国内销售800万吨，价值约合50亿美元，二者合计全年收入达145亿美元。
目前伊朗石化行业正在实施16项发展计划，其中12个项目将在本财年投产，预计成本为120亿美元。
项目建成后，将使伊朗石化产品年产量增长30%。该经理指出，伊朗石化产品在欧洲和亚洲有30个出口目的地，在全世界有上百个客户。
伊通社（IRNA）德黑兰 06月03电 目前伊朗石化行业正在实施16项发展计划，其中12个项目将在本财年投产，预计成本为120亿美元。
伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗国家石油化工公司总经理穆罕玛迪表示，上财年(截至2020年3月份)，伊朗55家石化公司石化产品总产量3100万吨，出口2300万吨，创汇95亿美元。
他说伊朗国内销售800万吨，价值约合50亿美元，二者合计全年收入达145亿美元。
目前伊朗石化行业正在实施16项发展计划，其中12个项目将在本财年投产，预计成本为120亿美元。
项目建成后，将使伊朗石化产品年产量增长30%。该经理指出，伊朗石化产品在欧洲和亚洲有30个出口目的地，在全世界有上百个客户。
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