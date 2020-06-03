伊朗石化行业目前正在实施16项发展计划

伊通社（IRNA）德黑兰 06月02电 位于伊朗西北部阿尔达比勒省（Ardabil）撒巴兰（Sabalan）火山，属于伊朗高原的一部分，山体主要由安山岩形成，海拔高度4,811米。在这美丽的春天里，我们最愿意做的事一定是春游吧！伊通社记者建议你们去伊朗撒巴兰山区春游。每年春天，许多游客起去这里游玩，那迷人的景色使大家流连忘返，久久不愿离开。在山下，你会看见一条不太清晰的羊肠小道，蜿蜒曲折地伸向山林的深处。沿着这小路向上走，就来到一片茂密的树林。你会不知不觉地停下脚步，倾听鸟儿们的欢快鸣叫，尽情地呼吸着这大自然中最纯净的空气。