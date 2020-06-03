被美扣押的伊朗科学家回国 （图）

伊朗国家通讯社（IRNA）：昨日（2号）伊朗外交部长扎里夫在社交媒体Instagram发布消息称，2016年遭美国指控窃取商业机密的伊朗科学家西鲁斯·阿斯加里正在搭乘航班回国。
西鲁斯·阿斯加里是伊朗谢里夫工业大学的材料科学教授。
美国联邦检察官此前指控他在美国凯斯西保留地大学工作时“盗窃商业机密”。
俄亥俄州一名联邦法官2019年11月判定，阿斯加里的罪名不成立。
西鲁斯·阿斯加里曾多次试图回国。据美联社报道，美方表示西鲁斯·阿斯加里的证件过期。
此后，由于新型冠状病毒疫情航班被多次取消。伊朗外交部发言人阿巴斯·穆萨维6月1日表示，阿斯加里的案件在美国已经完结，将于“几天内”返回伊朗。
伊朗外交部发言人穆萨维确认，美方关押的伊朗公民西鲁斯·阿斯加里将于“几天内”返回伊朗。
伊朗学生通讯社援引穆萨维的话报道，阿斯加里的案件在美国已经完结，“如果不节外生枝”，他可能今后两三天内回国。
阿斯加里现年59岁，是材料科学专家。美国联邦检察官指控他在美国凯斯西保留地大学工作时“盗窃商业机密”。俄亥俄州一名联邦法官去年11月判定，阿斯加里的罪名不成立。不过，美国入境和海关执法局扣押阿斯加里至今。
扎里夫3月敦促美方释放阿斯加里等伊朗公民，说美国政府把多名伊朗科学家扣为“人质”。伊朗官员5月初说，阿斯加里大约10天前新冠病毒检测结果呈阳性，正在接受治疗，一旦获得健康许可即可动身回国。
不愿公开姓名的伊朗官员5月初告诉路透社记者，伊美双方正在推进在押人员交换，美国海军退伍军人迈克尔·怀特可能是其中之一。
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